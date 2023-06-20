Медленное контрнаступление Украины. В чем планы воюющих сторон?

Автор фото, EPA

Автор, Илья Абишев

Должность, Би-би-си

51 минуту назад

Бои в Запорожье и на юге Донецкой области не утихают, а местами становятся все более ожесточенными. Вооруженные силы Украины медленно вгрызаются в российскую оборону на разных участках, а российские войска пытаются контратаковать и перебрасывают резервы, рассчитывая остановить продвижение украинской армии до того, как она выйдет к основным оборонительным рубежам. Последние события на фронтах в Украине — в кратком обзоре Би-би-си.

За две недели наступательных действий в Запорожской и Донецкой областях украинские войска освободили восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки, заявила 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в общей сложности украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

В то же время Маляр предупредила о сложной ситуации на западе Луганской и севере Донецкой областей, где российские войска пытаются перехватить инициативу.

«Враг подтянул свои силы и активно наступает на лиманском и купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Наши войска не дают врагу продвигаться», — заявила замминистра обороны Украины.

Об активных попытках наступления ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях отчиталось и Минобороны России. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявляет об отбитых атаках ВСУ — четырех на донецком направлении, трех — на Времевском выступе на стыке Запорожья и Донецкой области и двух — в районе Малой Токмачки Запорожской области. О потерянных территориях Конашенков не упоминает.

Обе стороны заявляют о больших потерях противника.

По данным портала оборонной аналитики Oryx, который подсчитывает потери техники обеих сторон, основываясь на верифицированных фото и видео, с начала июня Россия потеряла 129 единиц техники, в том числе 32 танка. Украина, по подсчетам Oryx, потеряла 155 единиц техники, в том числе 24 танка.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Независимые военные аналитики оценивают потери сторон в ходе боёв на юге Украины как примерно одинаковые

Общая картина боевых действий после активизации украинских войск в Запорожской и части Донецкой областей становится все более ясной.

ВСУ атакуют первую полосу российской обороны на разных участках линии фронта — от города Васильевка на берегу Каховского водохранилища (вернее, от того, что от него осталось после прорыва плотины Каховской ГЭС) до западной части Донецкой области.

На нескольких участках украинским военным удалось продвинуться вперед и занять несколько населенных пунктов — включая и те, что служили российской армии в качестве опорных.

Одновременно не прекращается давление украинских частей к северу и к югу от Бахмута — ВСУ обозначили угрозу окружения города и последовательно ее воплощают, вынуждая российское командование перебрасывать резервы и на это направление. Поступают сообщения и о накапливании украинских сил на правом берегу Днепра в районе Новой Каховки.

Российская армия создает встречные угрозы на Купянском и Лиманском направлении, а также не оставляет попытки выбить противника из Авдеевки и Марьинки — крупных опорников ВСУ в пригороде Донецка.

Но все же основное внимание сейчас приковано к Запорожской области, где с начала июня идут ожесточенные бои, а ситуация выглядит противоречивой.

Что там происходит и каковы планы воюющих сторон?

Россия

Не располагая достаточными ресурсами к проведению наступательных операций на юге Украины, российское командование еще с прошлого года перешло там к стратегической обороне.

Учитывая большую протяженность линии фронта в Херсонской, Запорожской и части Донецкой областей (свыше 450 км, если считать от устья Днепра до района Волновахи), на западном фланге оно сделало ставку на естественную водную преграду, а на танкоопасном восточном фланге — на мощные оборонительные укрепления.

Эти укрепления, получившие неофициальное название «линия Суровикина», представляют собой разветвленную сеть окопов, блиндажей, противотанковых рвов, бетонных надолбов и других фортификаций, а также обширные минные поля.

Всего создано как минимум три оборонительных рубежа, они не везде параллельны друг другу, каждый из них выполняет отдельную функцию.

Первый рубеж, проходящий по условной линии Каменское — Работино — Пологи — Старомлыновка — Волноваха, служит операционной зоной. Численность обороняющихся войск там относительно невысока, но именно там больше всего минных полей, нередко занимающих сплошную площадь.

Задача первого рубежа обороны — остановить или хотя бы задержать продвижение противника. Если же он пойдет в наступление крупными силами, то способствовать нанесению ему максимально возможного урона путем установки дополнительных минно-фугасных заграждений и корректирования огня артиллерии и авиации, а также по мере сил удерживать позиции и укрепрайоны, не давая противнику возможности развернуть плацдарм для наступления на вторую линию обороны.

Замысел состоит в том, чтобы обескровить наступающие украинские части, сделать так, чтобы по результатам прорыва первой линии обороны у них уже не было достаточно сил и средств на штурм главной, второй линии, где размещается основная часть боевой техники и личного состава.

А на самый худой расклад есть еще одна, третья линия обороны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На первом этапе операции в Запорожье значительная часть украинской техники была потеряна в результате подрывов на минах

Украина

Скрыть строительство таких фортификаций, как «линия Суровикина», невозможно. Очевидно, что готовившиеся к крупному наступлению украинские генералы знали о ней и осознавали опасность завязнуть большими силами на первом же рубеже.

Вместо решительного массированного удара, на который уповали многие сочувствующие Украине, командование ВСУ, судя по всему, решило взламывать российскую оборону в Запорожской и части Донецкой областей постепенно.

На первом этапе операции в бой были брошены относительно небольшие силы, но на всем протяжении фронта. Тем самым украинские войска, вероятно, преследуют несколько целей.

Во-первых, пытаются растянуть оборону российской армии и осложнить ее логистику. Сейчас линия фронта такова, что украинские войска находятся как бы внутри условной окружности, а российские — с ее внешней стороны. Такая конфигурация играет на руку ВСУ, которым благодаря короткому логистическому плечу гораздо проще и быстрее совершать маневры, осуществлять доставку боеприпасов и техники на передовую, чем российской армии.

Во-вторых, небольшие выступы, образующиеся в результате медленного продвижения ВСУ, вклиниваются в российскую оборону, постепенно расширяясь и приближаясь к ее второй линии, чем создают предпосылки для ввода в бой основных сил.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинская армия пусть медленно, но продвигается вперёд

В чем главные трудности для ВС РФ и ВСУ?

Обилие минных полей в первой полосе затрудняет не только наступательные действия ВСУ, но и активную оборону.

Зачастую из-за мин фланговые маневры невозможны, и попытки выбить украинские части из занятых ими населенных пунктов сводятся либо к лобовым контратакам, либо к артиллерийским перестрелкам.

Большая протяженность линии обороны ставит российское командование перед необходимостью своевременно перебрасывать резервы на угрожающие участки, экономно их использовать и при этом не оголять другие направления.

Между тем поступают многочисленные сообщения о вводе в бой российских подразделений, занимавших оборону во втором эшелоне — том самом, который, по замыслу российского командования, должен отражать главный удар украинской бронетехники и наиболее подготовленных частей ВСУ.

А по данным британской военной разведки, Россия начала перебрасывать в Запорожье части, ранее дислоцированные на левом берегу Днепра.

Украинской армии тоже нелегко. Ей приходится считаться с потерями, неизбежными при наступательных действиях, а также превосходством России в воздухе. Ей необходимо сохранить и военную инициативу, и костяк своих ударных сил для прорыва основной линии российской обороны — до которой еще нужно добраться.

Кроме того, ВСУ недостаточно пробиться к главной «линии Суровикина» на одном участке, поскольку в этом случае направление удара будет очевидно для противника. Им нужно сделать это на трех-четырех направлениях, а может и больше.

И даже это еще не гарантирует успех Украине. И пока украинская армия продолжает свое медленное наступление.