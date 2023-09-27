Ученые: Земля станет непригодной для жизни через 250 миллионов лет
- Автор, Николай Воронин
- Должность, Научный корреспондент Би-би-си
Кажется, у человечества появилась еще одна веская причина как можно скорее отыскать в обозримой Вселенной подходящую для переселения планету и разработать хоть какой-нибудь способ туда добраться. Потому что времени на это осталось куда меньше, чем мы думали.
Если точнее — порядка 250 млн лет, и это еще по самым оптимистичным подсчетам.
По истечении этого времени, утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, земные материки сольются воедино, расположившись преимущественно в тропических широтах и вдоль экватора.
А это, в сочетании с продолжающимися изменениями климата, приведет к тому, что 96% суши на нашей планете станет совершенно непригодной для жизни любых млекопитающих.
Включая и нас с вами.
«Кажется, в будущем жизни действительно придется столкнуться с еще большими трудностями, — заявила по этому поводу профессор Немецкого центра исследования Земли в Потсдаме Ханна Дэвис, к которой Nature обратился за комментарием. — И от одной этой мысли уже становится немного депрессивно».
Время пошло?
Насколько долго осталось существовать Солнечной системе — а вместе с ней и нашей планете, — ученые давно приблизительно подсчитали.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
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Сформировавшись около 4,5 млрд лет назад, наша звезда продолжит излучать свет и тепло еще примерно столько же (даже чуть больше), пока там не иссякнет запас термоядерного топлива.
После этого Солнце начнет медленно угасать, постепенно разрастаясь в объеме, пока не поглотит сначала Меркурий, потом Венеру — а весьма вероятно, и нашу Землю.
Впрочем, непригодной для жизни человека она станет куда раньше (примерно в 20 раз) — всего через «каких-то» 250 млн лет.
Во всяком случае, именно к такому выводу пришла команда ученых из Бристолького университета, рассчитавшая траекторию движения участков земной коры и расположенных на поверхности нашей планеты материков, а также сопутствующие этому климатические изменения.
Судя по результатам проведенного исследования (с использованием сложнейших математических моделей), за четверть миллиарда лет разбросанные сейчас по планете материки сольются друг с другом, сформировав единый суперконтинент.
Если не слишком сильно вдаваться в подробности, произойдет это примерно следующим образом.
Африка и Евразия продолжат сближаться друг с другом, с двух сторон сжимая в кольцо Аравийский полуостров, после чего объединенный Афро-Евразийский континент врежется в Америку.
Атлантический океан в результате ужмется до размеров двух внутренних морей. Одно — между современными Канадой и Габоном, другое — между нынешними Мексикой и Южной Африкой.
Мадагаскар окажется зажат между Африкой и Бразилией, перекрыв водам Индийского океана путь к Тихому (и тому, что осталось от Атлантического).
Земля или Арракис?
Побочным эффектом такого слияния станет резко возросший на планете уровень вулканической активности — и, как следствие, катастрофическое повышение концентрации в земной атмосфере углекислого газа.
Это, в свою очередь, неизбежно усилит парниковый эффект, в результате чего подавляющая часть суши (более 90%) останется бесплодной, а огромные регионы превратятся в выжженную солнцем пустыню.
Чтобы как можно точнее ответить на вопрос о климатических условиях нового суперконтинента, авторы исследования создали сложнейшую математическую модель, постаравшись максимально учесть все возможные факторы, известные на сегодняшний день науке.
Результаты вычислений указывают на то, что в летний период большая часть единого материка будет прогреваться до температуры свыше 40 °C, иссушив оставшиеся реки.
По словам авторов работы, окончательно лишившись воды, центральные регионы суперконтинента обратятся в результате в пустыни, где млекопитающие попросту не выживут — «за исключением некоторых весьма специализированных видов».
Если на сегодняшний день для жизни человека пригодны примерно две трети земной поверхности, то 250 млн лет спустя поддерживать жизнь смогут лишь прибрежные и полярные регионы планеты, в совокупности составляющие лишь около 8% ее поверхности.
Как утверждают авторы исследования, это неизбежно приведет к массовому вымиранию — причем далеко не только млекопитающих, а всего живого в целом — то есть большинства известных видов как животных, так и растений.
Если исходить из того, что к этому моменту на Земле все еще будут жить люди, возможно, им удастся найти какой-то способ адаптироваться к новым условиям — хотя этот сценарий рисует в воображении картину, напоминающую культовый роман «Дюна» американского фантаста Фрэнка Герберта.
«Станут ли люди в результате более адаптированными к жизни в условиях пустыни? — задается вопросом профессор Дэвис. — Перейдут ли на преимущественно ночной образ жизни, переселятся ли в пещеры?»
«Сдается мне, куда более предпочтительным будет вариант, если нам удастся [до этого времени] покинуть планету и найти более пригодное для жизни место», — заключает она.
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