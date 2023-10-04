«Нобель» по химии: академия наук Швеции случайно назвала лауреатов, а потом заявила, что что решение еще не принято

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24 минуты назад

Королевская академия наук Швеции по ошибке распространила пресс-релиз с именами лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Однако вскоре после этого представители академии заявили агентству Reuters, что заседание, на котором будут определены имена получателей премии, еще не состоялось.

Утром в среду шведская газета Aftonbladet опубликовала электронное письмо, отправленное академией наук, в котором лауреатами Нобелевской премии по химии этого года названы американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов (который с 1999 года работает в США, в компании Nanocrystals Technology Inc).

В пресс-релизе сказано, что премия присуждена за «открытие и синтез квантовых точек — частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства».

Однако вскоре представители Нобелевского комитета сообщили Reuters, что решение о премии этого года по химии еще не принято.