США предоставят Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, пишут СМИ. Что известно и почему это важно

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракеты ATACMS запускают при помощи установок HIMARS, которые есть на вооружении украинской армии

час назад

Сразу несколько ведущих западных СМИ сообщили, что президент США Джо Байден планирует предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS более дальнего радиуса действия для помощи в продолжающемся контрнаступлении ВСУ.

Речь идет о варианте ракет, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Именно их Киев требует у Вашингтона вот уже много месяцев.

На этой неделе президент Владимир Зеленский посещал Вашингтон и обсуждал новый пакет американской помощи Украине. Во время этого визита представители Белого дома заявляли, что ATACMS в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставке остается на повестке дня.

Однако в субботу британская газета Financial Times сообщила co ссылкой на свои источники, что решение о предоставлении таких ракет было принято еще до визита Зеленского, однако в администрации Байдена решили до времени не разглашать эту информацию.

Источник FT предположил, что это было сделано для того, чтобы российские военные, узнав о готовящихся поставках ракет, не отвели свои склады и линии снабжения подальше от линии фронта.

В пятницу по меньшей две украинские ракеты поразили штаб российского Черноморского флота в Севастополе, но как сообщили источники Би-би-си, это были крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP (их Киеву поставляют Великобритания и Франция). Они имеют радиус действия около 250 км.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем

«Вопрос времени»

Два ведущих американских СМИ — телеканал NBC News и газета Wall Street Journal — цитируют неназванного представителя американской администрации, по словам которого Джо Байден в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Белом доме, пообещал Зеленскому «небольшую партию» ракет ATACMS.

При этом ракеты, как утверждает Wall Street Journal, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Автор фото, Getty Images

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

В свою очередь издание Washington Post пишет со ссылкой на нескольких информированных чиновников, что Киеву поставят ATACMS с кассетными боеголовками.

Представители США и Украины все эти сообщения официально не подтверждают.

В пятницу журналисты попросили пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер прокомментировать многочисленные публикации о поставках ATACMS. В ответ она лишь напомнила, что президент Байден в прошлом не раз говорил, что вопрос о таких ракетах никогда не снимался с повестки дня, и сегодня ей нечего к этому добавить.

По итогам встречи Байдена и Зеленского было объявлено о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму в 325 млн долларов, который включает артиллерийские установки и боеприпасы. На следующей неделе Украина получит также американские танки Abrams.

Что же касается вопроса с ракетами ATACMS, оба президента постарались уклониться от прямого ответа.

«Полагаю, что по всем вопросам, которые обсуждались вчера с президентом Байденом, мы сможем достичь соглашения, — заявил Владимир Зеленский в пятницу, уже находясь в Канаде. — Да, это вопрос времени, и не все здесь зависит от Украины».

Киев уже много месяцев добивается, чтобы Америка предоставила ему ракеты ATACMS, необходимые для продолжения контрнаступления, которое с большим трудом и кровью идет на юге страны.

Ранее журналисты западных СМИ предполагали, что Вашингтон воздерживается от поставок Киеву такого оружия, опасаясь, что ВСУ будут использовать его для ударов по международно признанной российской территории, что приведет к прямой конфронтации между США и Москвой.

Однако в последнее время украинская армия получила доступ к западным дальнобойным ракетам - и применяла их исключительно по целям на своей оккупированной земле.

Ракеты ATACMS нужны Украине, чтобы иметь возможность поражать командные пункты, склады и перевалочные центры в глубине российской обороны.

По мнению Киева, в таком случае намного более уязвимыми окажутся российские позиции на оккупированных Москвой украинских территориях на юге, в том числе в Крыму.

Если российской армии придется отодвинуть эти объекты глубже в тыл под угрозой ракетных ударов, это затруднит снабжение войск.

Что такое ATACMS?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хотя в СМИ ATACMS часто называют дальнобойными ракетами, это не совсем правильно

Хотя в СМИ ATACMS часто называют дальнобойными ракетами, это не совсем правильно.

Их радиус действия действительно намного больше, чем у высокоточных ракет GMLRS (Украина использует GMLRS с лета 2022 года), которые бьют примерно на 90 км.

При этом баллистические ракеты ATACMS формально относятся к классу оперативно-тактических ракет — вместе с GMLRS, российскими «Точкой У» и «Искандером» или украинской «Ольхой».

Дальность баллистических ракет малой дальности, следующих после оперативно-тактических, начинается от 500 км.

ATACMS и GMLRS запускают из тех же пусковых установок HIMARS и M270 MLRS. Только при использовании баллистической ракеты вместо пускового контейнера с шестью небольшими ракетами используют контейнер с одной большой.

Оперативно-тактические ракеты первоначально создавали для того, чтобы поражать цели в рамках фронтовой операции, например, штабы, узлы связи, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы и мосты.

Однако дальность ATACMS в 300 километров могла бы позволить ВСУ поражать уже стратегические цели и оказать влияние на исход войны.

Ракеты ATACMS разрабатывались с конца 1970-х годов, а их боевой дебют состоялся во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где они показали себя как очень эффективное оружие.

Можно выделить два их типа — ракеты с фугасной боевой частью для поражения укрепленных целей, таких как мосты и бункеры, а также с кассетной боеголовкой, которая предназначена для поражения небронированных целей на большой площади.

Судя по всему, именно о поставках ракетах с кассетным типом боеголовок и идет сейчас речь.

Не только ATACMS, но и Taurus?

ATACMS — не единственная ракетная система дальнего радиуса действия, о которой просит Киев.

В Германии еще с апреля обсуждается вопрос о возможных поставках не менее эффективных ракет воздушного базирования Taurus совместного производства Германии и Швеции. Их дальность составляет до 500 км.

Однако, как пишут СМИ, как и в случае с танками и самолетами, европейские страны пытаются согласовать поставки с Америкой и ждут, когда Вашингтон первым проявит инициативу.

«В длительных обсуждениях плохо то, что россияне не сидят без дела, они укрепляют оборону и в особенности готовятся к тому, что украинские силы смогут использовать такие вооружения, — заявила в интервью каналу Welt TV глава комитета по оборону Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По словам Штрак-Циммерман, вопрос о предоставлении Украине каждой системы вооружений требует тщательного анализа, «но не пять же месяцев», поскольку это выглядит как «недоверие к Украине», в то врем как Киев, по мнению немецкого политика, давно уже проявил себя абсолютно надежным партнером.

Штрак-Циммерман, которая недавно в открытом письме к канцлеру потребовала как можно скорее предоставить Киеву ракеты Taurus, напомнила также, что международное законодательство позволяет наносить удары по российским позициям, с которых по территории Украины осуществляются ракетные обстрелы.

«Мы в Европе должны были бы сделать куда больше», — заявила она.