Мадонну выписали из больницы. Она попала в реанимацию с бактериальной инфекцией
Певицу Мадонну выписали из больницы, она находится дома и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации, выяснила Би-би-си.
Как сообщается, из больницы Мадонну доставили на скорой помощи в ее нью-йоркский дом.
«С ней все в порядке», – сказал источник телекомпании CNN.
Ранее менеджер Мадонны Гай Озри рассказал, что в субботу она была госпитализирована на фоне «серьезной бактериальной инфекции».
Пока неясно, что вызвало инфекцию у Мадонны, но врачи сказали, что ее состояние требовало лечения в отделении интенсивной терапии.
64-летняя певица должна была начать семимесячное мировое турне в ближайшие недели, но была вынуждена отложить его.
Всего в рамках тура Celebration было запланировано около 50 концертов.
Мадонна, которая редко распространяется о своем здоровье, в последние недели проводила финальные репетиции перед началом выступлений.
Под постом Озри в инстаграме мировые знаменитости оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления Мадонне.