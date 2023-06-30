ЧВК «Вагнер» продолжает вербовать наемников после неудавшегося мятежа

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пункты набора ЧВК «Вагнер» продолжают работать в обычном режиме

51 минуту назад

Спустя почти неделю после попытки вооруженного мятежа, который, по словам российского президента Владимира Путина, поставил страну на грань гражданской войны, ЧВК «Вагнер» продолжает вербовать наемников по всей стране, выяснила корреспондент Би-би-си по Восточной Европе Сара Рейнсфорд.

Ее материал на английском языке можно прочитать здесь.

С российского телефонного номера мы обзвонили более десятка вербовочных пунктов – если нас спрашивали, мы говорили, что звоним по просьбе брата, желающего присоединиться к наемникам.

Во всех отделениях ЧВК «Вагнер», куда нам удалось дозвониться – от Калининграда до Краснодара, – нам подтвердили, что группа не распущена, и набор наемников ведется в обычном режиме.

В спортивном клубе «Викинг» города Мурманска трубку сняла женщина, подтвердившая, что все еще ведет набор желающих воевать в Украине.

«Да, мы туда и набираем... Если он [брат] соберется, пускай он меня наберет. Мы с ним договоримся конкретно».

Телефонные номера, указанные в длинном списке контактов ЧВК «Вагнер», в основном принадлежат организациям, занимающимся контактными видами спорта – вроде школ боевых искусств или боксерских клубов.

Несколько человек, ответивших на звонок, заверили нас, что нанятые ими бойцы подписывают контракт не с Минобороны России, а именно с самой ЧВК «Вагнер».

Автор фото, WAGNER GROUP Подпись к фото, Отделения «Вагнера» по-прежнему открыты и уверяют, что ведут набор в обычном режиме

«Про министерство обороны никакой речи быть не может, – заверил нас представитель волгоградского спортивного клуба «Спарта». – Да, набираем. Ничего не прекращалось».

Именно недовольство по поводу требования переподчинить наемников Министерству обороны вылилось в минувшие выходные в вооруженное восстание.

И хотя вот уже неделю Кремль изо всех сил пытается представить реакцию президента Путина на мятеж как сильный и решительный ответ мятежникам, их восстание стало самым серьезным вызовом авторитету человека, возглавляющего страну два с лишним десятилетия.

Однако, в то время как десятки и сотни активистов российской оппозиции по-прежнему отбывают длительные тюремные сроки только за то, что посмели высказаться против войны в Украине, уголовное дело против мятежников из ЧВК «Вагнер» было официально прекращено.

Автор фото, Matthew Goddard Подпись к фото, Сара Рейнсфорд обзвонила более десяти вербовочных пунктов ЧВК «Вагнер»

Даже лидеру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину было позволено уйти, укрывшись на территории Беларуси, хотя во вторник вечером его частный самолет отследили на пути обратно в Россию.

Его частная армия, выдвинувшаяся неделю назад на Москву «маршем справедливости» и по ходу сбившая несколько вертолетов и самолет Ил-22, до сих пор не распущена.

«Мы работаем. Если бы что-то поменялось, до нас бы уже довели, – сказала сотрудница краснодарского отделения ЧВК «Вагнер». – Пока без изменений все».

Желающим вступить в ряды ЧВК по-прежнему предлагается щедрая зарплата в размере 240 тыс. рублей в месяц. Контракт заключается на полгода.

В четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Пригожина давно предупреждали о неизбежности перехода под командование Минобороны.

По его словам, за несколько дней до попытки мятежа в Минобороны заявили, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с министерством.

«И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина», – заявил Картаполов, назвавший попытку мятежа госизменой.

«Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участия в специальной военной операции», – уточнил депутат, используя термин, которым в России по-прежнему называют войну.

Владимир Путин, годами отрицавший любые связи с ЧВК «Вагнер», после попытки мятежа внезапно изменил риторику. Очевидно, пытаясь урезонить Евгения Пригожина, он заявил, что наемники на 100% финансировались российским государством.

Практические аспекты выживания ЧВК «Вагнер» остаются неясными.

В субботу Путин подписал закон, согласно которому вести набор бойцов в местах лишения свободы (а именно колонии и тюрьмы были для «Вагнера» основным поставщиком живой силы для войны в Украине) могут только официальные представители Минобороны.

Однако вербовка обычных граждан по-прежнему продолжается.

Человек, поднявший трубку в Волгограде, сказал, что если кто-то запишется сегодня, он может «отправить его уже завтра», подтвердив, что есть и новое направление - Беларусь.

Бессменный лидер Беларуси Александр Лукашенко, который с удовольствием описывал свою роль посредника в подавлении мятежа, заявлял на этой неделе, что его страна может принять наемников.

По его словам, белорусской армии есть чему у них поучиться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Александр Лукашенко на этой неделе подробно рассказал, как убедил Пригожина свернуть мятеж

Белорусский боец ЧВК «Вагнер» под позывным «Брест» намекнул, что наемники могут быть хорошей защитой для Лукашенко перед парламентскими выборами в следующем году на случай новых массовых протестов.

В видео, размещенном в телеграме и снятом в неизвестном месте, «Брест» также напомнил подписчикам, что белорусская граница находится «менее чем в 300 км от Киева».

Однако до сих пор нет признаков того, что наемники ЧВК «Вагнер» уже перебрались в Беларусь.

«Да, набираем. Пока все как прежде. Никаких изменений пока нет», – заверила нас женщина в Саратове, подтвердив, что по-прежнему вербует мужчин для участия в боевых действиях в Украине.

«Все едут в Молькино, как и ехали, в учебный центр, а уже всю информацию получают там», – добавила она (видимо, имея в виду лагерь ЧВК на юге России).

Я спросила, изменится ли что-нибудь после 1 июля.