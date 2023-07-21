«Путин - мастер мщения». Глава ЦРУ считает, что президент России готовит возмездие для Пригожина за его мятеж

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час назад

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что история с Евгением Пригожиным, которому после мятежа позволили уехать в Беларусь, еще не окончена, и Владимир Путин все еще решает, как поступить с основателем ЧВК «Вагнер». Об этом глава американской разведки заявил накануне на форуме Aspen Security Forum, посвященном вопросам безопасности.

«То, что мы наблюдаем, - это очень сложный танец», - сказал Бернс.

Пока глава ЧВК «Вагнер» переезжает с места на место, успев также недавно побывать в Москве, российский президент терпеливо выжидает в поисках лучшего способа ему отомстить, считает глава ЦРУ.

По его словам, мятеж ЧВК во главе с Пригожиным, сумевших за сутки занять несколько военных объектов и почти дойти до Москвы, выявил серьезные изъяны в российской системе власти, и Путин просто так это не оставит.

Однако наемники все еще играют важную роль для Кремля в Ливии, Сирии и странах Африки, поэтому, считает Бернс, в своих последующих решениях Путин попытается отделить группировку от их лидера.

«Мастер мщения»

«Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным. По моему опыту, Путин – виртуозный мастер мщения, поэтому я удивлюсь, если Пригожин избежит возмездия», - сказал Бернс.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что глава ЧВК «Вагнер» может быть отравлен.

«На его месте я был бы осторожен с тем, что ем», - сказал Байден неделю назад.

Директор ЦРУ с этим согласен. Он пошутил, что Пригожину на данном этапе очень нужен дегустатор еды.

Уильям Бернс также подтвердил, что ЦРУ заранее знало о готовящемся мятеже. Как знал о нем и генерал Сергей Суровикин, который ровно по этой причине сейчас лишен «свободы передвижения», как выразился Бернс.

Вскоре после мятежа замкомандующего российской группировкой войск в Украине Суровикин действительно исчез с радаров, о его местонахождении доподлинно неизвестно, но согласно самой распространенной версии, он арестован.

Голый король

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запад считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» стал унижением для российской власти и лично для Путина

По словам Бернса, мятеж «вагнеровцев» стал самым прямым выпадом против власти, который Путин видел за 23 года своего правления.

Кроме физической угрозы, продемонстрированной его наемниками, Пригожин осмелился пойти против нарратива Кремля, оправдывающего войну в Украине, заявив, что этот нарратив – ложь.

И самое примечательное в этой истории, по мнению Бернса, заключается в том, что Путину пришлось заключать сделку с человеком, который еще недавно был его поставщиком продовольствия.

Пригожина часто называют «поваром Путина», поскольку до создания им ЧВК «Вагнер» он обеспечивал питание институтов власти и армии.

36 часов мятежа стали мощным ударом по самолюбию Путина, который много лет создавал свой имидж блюстителя порядка в России.

Теперь у многих возник справедливый вопрос, не голый ли король, или, по крайней мере, почему он так долго одевается, сказал глава ЦРУ.

Российская элита и без того сомневается в адекватности суждений Путина после того, как он развязал войну в Украине, и подобные эпизоды лишь усугубляют сомнения в нем как в лидере.

По мнению Уильяма Бернса, если Украина добьется дальнейших успехов на поле боя, все больше россиян начнут прислушиваться к Пригожину, критикующему ход войны и состояние российской армии.

Бернс считает, что трудности контрнаступления ВСУ объяснимы, так как у российских войск были месяцы на подготовку обороны, но успехи непременно будут.

«Продвижение [ВСУ] не будет быстрым и легким, но я оптимист», - заявил директор ЦРУ, комментируя ситуацию на фронте.