Сценаристы Голливуда готовы закончить забастовку. Они говорят, что достигли сделки со студиями

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После пяти месяцев забастовки профсоюз сценаристов заявил о ее успехе

час назад

Сценаристы Голливуда заявляют, что достигли «превосходящей ожидания» предварительной сделки с руководителями киностудий и потенциально готовы прекратить забастовку, продолжавшуюся почти пять месяцев. Детали соглашения еще должны быть официально утверждены.

Представители Гильдии сценаристов Америки (WGA) дали понять, что гиганты индустрии пошли им навстречу и согласились предоставить сценаристам более благоприятные условия работы. Подробности пока не разглашались.

Сделка была заключена после пяти дней интенсивных переговоров между WGA и альянсом студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний. От альянса в переговорах участвовали Netflix, Disney, Universal и Warner Bros Discovery.

Членам профсоюза еще предстоит проголосовать за соглашение, чтобы забастовка официально прекратилась.

Месяцы неопределенности

Сценаристы начали бастовать в мае. Их претензии к студиям связаны с заработной платой в условиях, когда их фильмы выходят на цифровых платформах, а также с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в индустрии.

Это самая продолжительная забастовка, затронувшая Голливуд за последние десятилетия. Она привела к остановке большей части кино- и телепроизводства в США.

В числе сериалов, работа над которыми была заморожена, такие международные хиты как «Очень странные дела», «Последние из нас», «Рассказ служанки», «Шершни» и другие.

Забастовка также ударила по многим смежным отраслям индустрии развлечений, в том числе по предприятиям общественного питания, костюмерам, кинооператорам и создателям декораций.

По оценке специалиста из международной экономической организации Институт Милкена, Кевина Клоудена, забастовка писателей, начавшаяся 2 мая, обошлась экономике США примерно в пять миллиардов долларов.

Эффект от забастовки сценаристов усугубила и забастовка актеров, начавшаяся в июле.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В июле к бастующим сценаристам присоединились и актеры

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И актеры, и писатели разделяют недовольство, связанное с тем, что в новых реалиях, когда все больше фильмов и сериалов выходят на стриминговых платформах, индустрия не изменила условий оплаты их труда.

В результате заработки большинства актеров и сценаристов – за исключением крупных звезд – упали настолько, что они, по их словам, практически потеряли возможность поддерживать уровень жизни среднего класса.

Раньше от телепрограмм сценаристы и актеры получали дополнительные выплаты всякий раз, когда эти шоу снова выходили в эфир. Но в ситуации, когда сериалы выходят вместо телевидения на Netflix, Amazon Prime, Disney+ и других стриминговых платформах, им платят разово – и эти суммы, как говорят профсоюзы, намного меньше, чем гонорары при прежней модели.

Обе группы бастующих также опасаются, что студии попытаются заменить сценаристов, актеров второго плана, дизайнеров и других представителей творческих профессий меньшим числом людей, дополнив их работу технологиями искусственного интеллекта.

Голливуд реагирует

Руководству WGA и членам профсоюза необходимо согласовать трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), прежде чем они вернутся к работе.

В сообщении гильдии говорится, что подробности еще предстоит согласовать, и забастовка пока не отменена, однако с понедельника пикетирование прекращается.

Голливудское издание Variety сообщило, что сценаристы ночных ток-шоу потенциально могут вернуться к работе уже во вторник, а вещание может возобновиться в октябре.

Но профсоюз попросил своих членов проявить терпение в отношении деталей сделки.

«Теперь нашим сотрудникам остается убедиться, что все, о чем мы договорились, закреплено в окончательном тексте контракта», — заявили в WGA.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поспешил отреагировать на новости о сделке.

«Калифорнийская индустрия развлечений не была бы такой, какая она есть сегодня, без наших сценаристов мирового класса», - заявил он.

«Я благодарен, что стороны собрались вместе, чтобы достичь соглашения, которое принесет пользу всем участникам и сможет восстановить работу значительной части экономики Калифорнии», - добавил губернатор.

Сценаристы и другие деятели Голливуда также тепло приветствовали известие о заключении сделки.

Американский комик, сценарист и ведущий ток-шоу Ларри Уилмор просто написал у себя в X (бывшем «Твиттере»): «Наконец-то!!!»

Алекс Сарагоса, автор сериала Primo на платформе Amazon, написала: «Этот удар был очень тяжелым. Необходимым, воодушевляющим и действительно тяжелым. Но мы сделали это! Мы сражались вместе».