Российские войска обстреляли Чернигов. Погибли пять человек

Автор фото, Дмитрий Лубинец

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19 августа 2023, 10:12 GMT Обновлено 16 минут назад

Российские войска обстреляли Чернигов. В результате ракетного удара, по информации украинских властей, погибли пять человек, повреждено здание драматического театра в центре города.

По данным главы МВД Игоря Клименко, ранения получили 37 человек, среди которых 11 детей. Им оказывают медицинскую помощь.

«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», - написал глава Черниговской администрации Вячеслав Чаус.

В результате удара российской ракеты по Чернигову повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.

На сайте МВД Украины говорится, что была разрушена крыша драмтеатра, после чего загорелся пожар.

Воздушные силы Украины также сообщили об угрозе применения беспилотников в Черниговской области.

Чернигов находится к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, являющейся союзником Москвы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Момент удара по театру в центре Чернигова", Продолжительность 0,32 00:32 Подпись к видео, Момент удара по театру в центре Чернигова

Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в телеграме следующее:

«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен».

Чернигов был на пути российской армии, когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Его оборона была одним из факторов, которые не позволили российским военным добраться до украинской столицы.

Чернигов, от которого до Киева 140 км по прямой, не был оккупирован, но сильно пострадал от продолжавшихся несколько недель беспрерывных российских обстрелов.