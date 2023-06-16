Лукашенко просил Путина о ядерном оружии; "Зеркало" признано "экстремистским". Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, President of Belarus Press Service

35 минут назад

Александр Лукашенко заявил, что Россия в рамках достигнутых ранее договоренностей начала размещать в Беларуси тактическое ядерное оружие. Лукашенко говорит, что это было его "требование" - чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю". МВД Беларуси признало "экстремистским" издание "Зеркало" - его за границей делает команда TUT.by, главного в прошлом сайта страны. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

В Беларусь поступает ядерное оружие из России

В марте 2023 года Россия и Беларусь договорились о том, что на территории последней будет размещено ядерное оружие. Впервые с тех пор, как еще советские боеголовки вывезли отсюда в Россию в 1996 году. Первым об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он назвал это реакцией на действия западных стран, в том числе на то, что Великобритания начала поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.

Александра Лукашенко уговаривать не пришлось: он давно говорил, что считает ошибкой вывоз из Беларуси ядерного оружия после распада СССР. Впервые о возможности размещения ядерных ракет на территории Беларуси он заявил еще сразу после начала войны в феврале 2022 года.

По российским условиям, все привезенные в Беларусь вооружения и дальше будут контролироваться Москвой. Однако Лукашенко еще в марте 2023-го решил проверить, насколько серьезно Россия готова их контролировать.

В своем послании населению страны он сказал, что "бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может" и что "управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь".

Кремлю пришлось оперативно опровергать эти слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал "ориентироваться на разъяснения Владимира Путина" о том, что Россия не передает ядерное оружие, а лишь размещает его. Лукашенко отступил: 13 июня в своем интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой он заявил, что "в случае агрессии" ему придется созвониться с Владимиром Путиным.

"Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам?! Да нет. Снял трубку — где бы он [Путин] ни был, он позвонил - я снял трубку, в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну в чем проблема согласования какого-то там удара?" - говорил Лукашенко.

В тот же день Лукашенко в ходе поездки в Минскую область развил свою мысль. Он повторил, что размещение тактического (сниженной мощности) ядерного оружия началось в Беларуси по его просьбе, это оружие будет находиться в специальных хранилищах и выполнять сдерживающую функцию: чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

"Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие. Мне его достаточно".

По его словам, оружие может быть применено в случае внешней агрессии.

"Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - цитирует Лукашенко государственное агентство новостей “Белта”.

Власти США и стран НАТО спокойно относятся к идее разместить ядерное оружие в Беларуси. Они не видят никаких признаков того, что Россия может применить его.

Издание "Зеркало" стало "экстремистским"

12 июня стало известно, что МВД Беларуси признало “экстремистским” издание “Зеркало”. Оно запустилось в июле 2021 года за пределами страны и за это время успело стать одним из главных журналистских проектов, рассказывающих о современной Беларуси.

Автор фото, Zerkalo.io

“Зеркало” делают бывшие сотрудники сайта TUT.by, к 2020 году его читал примерно каждый третий житель 9-миллионной Беларуси. В мае 2021 года сайт был заблокирован, в редакции прошли обыски, после них в СИЗО попали 12 сотрудников. Постепенно они были отпущены, но экс-главный редактор Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина получили по 12 лет лишения свободы по статьям об уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывах к санкциям.

"Зеркало" белорусские власти заблокировали сразу после его запуска в июле 2021-го, в августе все его содержание силовики признали "экстремистским". Тем не менее, сайт продолжал работать, обходил блокировки с помощью своих копий - "зеркал". Его команда активно развивала соцсети. Сайт освещает и общественно-политическую тематику, и чисто бытовые темы: от ассортимента на продуктовых рынках Минска до обзоров белорусской недвижимости.

"Группа граждан, объединенных под названием "Зеркало / Zerkalo.io", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов, а также визуального материала (изображения, логотипа, цифрового водяного знака и т.п.) либо текста", - говорится в решении МВД, но в чем именно заключается "экстремизм", силовики не пояснили.

В перечень "экстремистских" попала и вся атрибутика "Зеркала" - от логотипа до наклеек.

Редакция предупредила читателей, что общаться с ней теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, - чтобы не попасть под уголовное преследование за сотрудничество с "экстремистской организацией".