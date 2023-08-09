Приговоры «мертвым душам». Как в Казахстане судят погибших во время беспорядков

Автор фото, Reuters

Автор, Айсымбат Токоева

Должность, Би-би-си

час назад

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В Казахстане продолжают преследовать участников масштабных протестов, которые прошли в январе 2022 года. Уголовные дела возбуждены даже в отношении погибших — тех, кто был убит во время беспорядков и столкновений с полицией. Этим летом суды в Алматы и Таразе пересмотрели несколько резонасных дел — по ним 9 погибших вновь признали виновными и только одного оправдали. В народе эти суды прозвали «процессами над арухами» — «душами погибших».

34-летний Шынгыс Тастанбеков приехал в Алматы в декабре 2021 года на заработки, чтобы купить двери для строящегося дома в поселке Абайской области Казахстана. Он мечтал достроить дом для родителей, а потом жениться и создать собственную семью.

В 7 утра 5 января родственники позвонили ему проверить, все ли в порядке: в новостях уже говорили о том, как мирные митинги в Алматы переросли в многотысячные протесты и беспорядки.

Шынгыс попытался успокоить родных — мол, ничего опасного в городе не творится.

«Он был сильным духом парнем, он любил свой народ и землю. Мама просила его никуда не ходить. [В трубке] были слышны крики, шум, свисты. Он сказал, что ничего страшного не происходит и что люди толпами ходят, гимн поют. С 10 утра 5-го числа мы не могли до него дозвониться», — рассказывает его сестра Шынар Тастанбекова.

В поисках Шынгыса семья обзвонила всех родственников в Алматы. Вечером 10 января его сестре позвонили из правоохранительных органов и попросили опознать тело.

Тастанбекова утверждает, что ее брат не участвовал в погромах и захвате госучреждений. По ее словам, Шынгыс вышел на мирный протест, чтобы поддержать митингующих и вместе с ним «донести чаяния народа до власти». Но власти посчитали иначе.

Самые масштабные протесты в независимом Казахстане

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2 января 2022 года в городе нефтяников Жанаозене, на западе Казахстана, начались мирные митинги против повышения цен на газ. Казахстанцы были возмущены тем, что топливо, которое добывается на их земле, подорожало в два раза.

В последовавшие дни митинги распространились на другие регионы страны. Расширилась и повестка — до экономических и социальных проблем в стране в целом.

В ночь на 5 января мирные протесты переросли в антиправительственное движение и погромы — в нескольких городах Казахстана были совершены попытки захвата госучреждений. Алматы стал центром беспорядков и мародерства, в ходе которых подожгли здания акимата (мэрию), резиденцию президента, департамент полиции и захватили международный аэропорт.

В первые дни протестов казахские силовики при разгоне митингующих использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако 5 января на алматинской площади Республики и прилегающей к ней резиденции президента началась стрельба. Протестующие рассказывали, что в толпе появились вооруженные группировки, которые провоцировали беспорядки и захватывали здания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сгоревшее здание акимата Алматы

На следующий день по всей стране началась «антитеррористическая операция». Президент Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам стрелять в «преступников и убийц» на поражение без предупреждения. Тогда же в Алматы прибыли военные и, по свидетельствам очевидцев, открывали огонь по митингующим и даже простым прохожим.

Всего, по официальным данным, в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 238 человек, но правозащитники утверждают, что жертв больше. Власти не признают, что силовики стреляли в мирных жителей. По версии Генпрокуратуры, 92 человека погибли при вооруженных атаках на госучреждения, резиденцию президента, магазины и другие здания в Алматы и других городах Казахстана. Следствие до сих пор не обнародовало обстоятельства гибели других жертв.

Тысячи уголовных дел

По итогам январских событий правоохранительные органы завели более пяти тысяч уголовных дел и осудили более 1200 человек.

При этом дела о массовых беспорядках и терроризме завели даже в отношении погибших — фигурантом подобного дела в Алматы и стал 34-летний Шынгыс Тастанбеков.

Автор фото, Tastanbekov family archive

По версии властей, он участвовал в беспорядках, а четверо других фигурантов дела, также погибших в ходе протестов, нападали на госучреждения — резиденцию президента и акимат города. В июне этого года апелляционный суд оставил обвинительный приговор в силе. Наказания не последовало — «в связи со смертью подсудимых».

Адвокат семьи Тастанбековых Жаксылык Долда настаивает на невиновности Шынгыса и считает дело политическим.

Он указывает на нарушения, допущенные при расследовании дела, — например, в качестве доказательств вины следствие использовало фрагменты видео, на которых Тастанбеков стоит в толпе.

«По нормам УПК, они должны показать нам весь видеосюжет, не поэтапно и не эпизодами. Видеосюжеты подвергались монтажу — были обрезаны, [в них] нет полноты информации. Если бы показать полностью этот сюжет, я, наверное, увидел бы, как Тастанбеков уходит домой. Они приобщили к делу тот фрагмент, который им выгоден. Это все неправильно», — говорит Долда.

Более того, по его словам, следствие не провело портретную и фототехническую экспертизы, чтобы установить личность Тастанбекова и доказать, что именно он запечатлен на кадрах.

«На этих видеозаписях нет ни одного фрагмента, как он нападал бы на здания и полицию, вооружившись чем-то или даже голыми руками. По 272 статье УК (массовые беспорядки) можно было его оправдать», — считает юрист.

Он добавил, что в начале дела его подзащитного обвиняли также в терроризме и нападении на госучреждения, однако следствие отказалось от этих обвинений в связи с отсутствием доказательств.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протесты были подавлены к 13 января

Сестра погибшего Шынар Тастанбекова отмечает, что сведения в деле брата противоречат друг другу.

«То говорят, что его убили 5-го числа у резиденции президента [в Алматы]. В других [материалах] пишут, что его труп нашли 7 января вообще в другом месте: возле торгового дома по улице Сатпаева. Суд не принимает это к сведению, все на ложных показаниях [строится]», — утверждает Шынар.

По ее словам, следователь «торговался» с их семьей и предлагал подписать признательное заявление, но после отказов перешел на угрозы.

«Когда было объявлено об окончании досудебного расследования, они [следователи] предложили родственникам написать заявление о том, что Тастанбеков был участником массовых беспорядков. Тогда в связи со смертью человека, это дело прекратили бы. Они сказали: „в случае отказа мы передадим дело в суд и добьемся того, чтобы его осудили“, — говорит адвокат.

Родственники отказались писать заявление, сославшись на то, что его вина в предъявленных обвинениях не была доказана и что он не совершал ничего противозаконного.

Би-би-си отправила в генпрокуратуру Казахстана просьбу о комментарии и ожидает ответа.

Кто стрелял в протестующих?

В январе 2022 года по факту смерти Шынара Тастанбекова департамент внутренних дел Алматы начал досудебное расследование по статье об убийстве. Однако, по словам адвоката Жаксылыка Долды, материалы были направлены в генеральную прокуратуру и в итоге приобщены к делу об участии в массовых беспорядках.

После объединения двух дел — об убийстве и участии в массовых беспорядках — факт смерти Тастанбекова не был расследован. «Автоматом то дело об убийстве прекратилось. Основное беззаконие здесь — власть не удосужилась проверить, когда, где и от чего умер [Тастанбеков]», — возмущается Долда.

По словам адвоката, полицейский при первом осмотре тела указал в протоколе, что у Шынара сквозное пулевое ранение и следы ожога на задней части ноги — на голени.

«Однако в заключении судмедэкспертизы написано, что у него огнестрельное повреждение без указания ожога. Я поднимал вопрос перед судом и просил расследовать, что за ожог. Может его убили во время пыток? 7-го [января] всех подряд задерживали и пытали. Судья первой инстанции не стал на это реагировать. Мы сейчас не можем возобновить дело [об убийстве], потому оно было рассмотрено в апелляционной инстанции», — говорит адвокат.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пуля, которая попала в автомобиль мужчины в Алматы

Генпрокуратура Казахстана признала, что сотрудники правоохранительных органов пытали некоторых задержанных по делу о беспорядках. По всей стране было заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти со стороны силовиков.

Долда предполагает, что в Тастанбекова выстрелили с высоты, поскольку траектория пули была сверху вниз — пуля прошла через грудной отдел и вышла под лопаткой. Факты смерти других фигурантов этого дела тоже не были расследованы.

По данным правозащитников, большинство жертв погибли от огнестрельных ранений. Однако до сих пор не известно, кто именно стрелял в протестующих, поскольку должного расследования фактов смерти не было. Об этом говорят и международные правозащитные организации, которые призывают Казахстан провести независимое расследование январских событий.

В конце января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает нужным привлекать к расследованию международных экспертов — в интервью местному телеканалу он сказал «справимся сами».

Однако, как писало издание «Власть», к июню 2023 года на скамье подсудимых оказались обвиняемые в смерти лишь 12 человек. Среди тех, чья смерть была расследована, оказался сын ректора Казахского национального университета.

Правозащитники говорят, что более 40 дел о смерти прекращены или засекречены. При этом в начале августа суд в Шымкенте назначил до 10 суток ареста двум местным жителям, вышедшим к акимату с требованием наказать тех, кто стрелял в их детей и отдавал приказы.

«Доказательств нет у них»

Шынгыс Тастанбеков — один из шести человек, посмертно признанных виновными в участии в массовых беспорядках в Алматы. Еще двоих осудили в Кызылорде и семь — в Таразе.

В Таразе родители также не верят в официальную версию убийства их детей, говорит журналист и наблюдатель в суде Есдаулет Кызырбекулы.

«С самого начала суд был на стороне следователей. Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что были даны ложные показания против убитых. [У следствия] не было железных доказательств. Но суд признал погибших виновными», — говорит Кызырбекулы.

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Во время апелляции областной суд все-таки признал одного из пятерых убитых, 18-летнего Нурсултана Куатбаева, невиновным. Оглашение приговора прошло в следственном изоляторе в закрытом режиме — после него судьи «сбежали» из помещения, не дав пояснений родственникам обвиняемых.

В октябре прошлого года 17-летнего Андрея Опушиева также посмертно признали виновным в участии в массовых беспорядках. Опушиев тоже умер от огнестрельного ранения — в него стреляли со спины, пуля пробила ему грудь. Более того, у подростка были сломаны челюсть, зубы, пальцы рук и левая нога. Семья погибшего не смогла добиться от правоохранительных органов расследования обстоятельств его убийства.

По казахскому законодательству, отмечает адвокат Жаксылык Долда, в случае оправдательного приговора государство должно выплатить компенсацию семьям обвиняемых в массовых беспорядках.

«Я полагаю, что государство настаивает на том, чтобы их всех осудили, чтобы избежать этого момента. Тастанбеков не нападал на здания, с силовиками контакта не имел: не бил их и не материл. Подобных доказательств нет у них. Он просто ходил среди митингующих, за это его осудили», утверждает Долда.

Автор фото, Tastanbekov family archive Подпись к фото, Шынгыс Тастанбеков с матерью и племянником

Сестра погибшего Шынар Тастабенкова считает, что власти Казахстана виноваты в убийстве ее брата.