Би-би-си отстранила от работы телеведущего, обвиняемого в выплатах подростку за непристойные фотографии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Би-би-си критикуют за то, что она слишком медленно вела расследование в отношении своего сотрудника

31 минуту назад

Би-би-си сообщила, что телеведущий, обвиненный в том, что он платил подростку за фотографии сексуального характера, отстранен от эфира.

Корпорация подчеркнула, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее установить факты в связи с обвинениями в адрес сотрудника, имя которого пока не разглашается.

Обвинения против ведущего Би-би-си были выдвинуты еще в мае, однако обнародованы они были только в пятницу в публикации британского таблоида Sun, поговорившего с матерью подростка. Газета написала, что сотрудник корпорации на протяжении трех лет платил подростку за откровенные фотографии, заплатив в общей сложности 35 000 фунтов.

Как пишет Sun, выплаты начались, когда молодому человеку было 17 лет, сейчас ему исполнилось 20. По словам его матери, он согласился на непристойное предложение, потому что пристрастился к наркотикам и остро нуждался в деньгах на их приобретение.

В статье Sun говорится, что семью очень расстроило, что ведущий остался в эфире и после того, как они пожаловались руководству Би-би-си 19 мая.

Текст заявления Би-би-си

В ответ на публикацию таблоида Sun и поднявшуюся волну критики в адрес корпорации Би-би-си выпустила следующее заявление:

«Би-би-си серьезно относится к любым обвинениям. У нас существуют внутренние правила, регулирующие ответные действия.

Речь идет о непростых обстоятельствах, и мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее установить все факты, после чего мы сможем решить, какими будут наши дальнейшие действия.

Очень важно, чтобы подобные вопросы решались по справедливости и с осторожностью.

Мы ясно дали понять, что если в какой-то момент мы получим дополнительную информацию, то предпримем и новые соответствующие меры.

Би-би-си получила жалобу в мае. В четверг были выдвинуты новые обвинения, после чего мы, не прекращая внутреннего расследования, связались с соответствующими органами, что отвечает существующим в корпорации протоколам.

Мы подтверждаем, что сотрудник, мужчина, был отстранен от работы.

Мы полагаем, что сможем предоставить дополнительную информацию уже в ближайшие дни. Правление Би-би-си находится в курсе хода расследования».

Письмо Генерального директора Би-би-си Тима Дэви

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генеральный директор Би-би-си предупредил, что распространение слухов в интернете может испортить репутацию ни в чем не повинных сотрудников корпорации

В воскресенье Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви разослал письмо всем сотрудникам корпорации, в котором отметил, что руководство Би-би-си всегда «очень серьезно относится к подобным обвинениям».

«Би-би-си стало известно о жалобе в мае, — говорится в письме. — Группа внутреннего расследования занималась этим вопросом с самого момента его возникновения. В четверг были выдвинуты новые обвинения другого характера. В дополнение к нашему собственному расследованию мы, согласно существующим правилам, связались с соответствующими органами. Я также могу подтвердить, что сотрудник, о котором идет речь, от работы отстранен».

«Хочу также заявить, что категорически осуждаю необоснованные слухи, распространяемые в интернете о некоторых наших сотрудниках. Мы находимся в контакте с семьей, о которой идет речь. Мы работаем над установлением фактов и стараемся обеспечить то, чтобы эти вопросы решались справедливо и осторожно», — заключил Генеральный директор Би-би-си.

Как Би-би-си освещает истории о себе самой

Журналисты Би-би-си освещают истории, связанные с корпорацией, точно так же, как и новости, связанные с любой другой организацией.

Корреспонденты Би-би-си должны запросить официальный ответ у руководства корпорации или связаться с ее пресс-службой для получения официальных заявлений.

Иногда они обращаются с просьбой об интервью к руководству. Они знают, что должны освещать любые заявления, сделанные их собственными менеджерами, точно так же, как и заявления руководства любой другой компании, и точно так же должны критически относиться к их высказываниям.

Являются ли обвинения против телеведущего Би-би-си уголовно наказуемыми? Комментарий корреспондента Би-би-си по юридическим вопросам Доминика Кашиани

Обвинения, выдвинутые против ведущего Би-би-си, в юридических толкованиях не нуждаются.

Говорят, что он заплатил молодому человеку огромные деньги за фотографии сексуального характера. Сообщается, что выплаты начались, когда подростку исполнилось 17 лет, что превышает возраст сексуального согласия, который в Англии равняется 16 годам.

Однако в том случае, когда речь идет о непристойных изображениях, в действие вступает другой закон.

В Законе о защите детей 1978 года говорится, что снимать, создавать, распространять и хранить непристойные изображения людей младше 18 лет является преступлением.

Максимальный срок наказания составляет 10 лет.

Лицо моложе 18 лет не может дать свое согласие на съемку непристойных фотографий.

Если рассказ матери молодого человека, опубликованный газетой Sun, верен, то не надо быть юристом, чтобы понять, что мы имеем дело с уголовно наказуемым деянием.