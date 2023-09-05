Британский танк Challenger 2 впервые в истории потерян от огня противника. Это случилось в Запорожской области

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Challenger 2 — один из самых современных танков, но у него есть много недостатков

Автор, Павел Аксенов

Должность, Русская служба Би-би-си

16 минут назад

В интернете появилась видеозапись, на которой заметен горящий британский основной боевой танк Challenger 2. Эти танки стоят на вооружении в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.

Сомнений в том, что этот танк — Challenger, практически нет. На видеозаписи заметны характерные запасные баки для горючего, один из которых отвалился, вероятно, в момент поражения танка.

Кроме того, на кадрах заметна бронированная коробка тепловизора сверху пушки, которая устанавливается на этих танках. Источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил Би-би-си, что на кадрах видеозаписи танк Challenger 2.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Ukraine: 'First' British Challenger 2 tank hit", Продолжительность 0,11 00:11 Подпись к видео, Ukraine: 'First' British Challenger 2 tank hit

Украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко в интервью Би-би-си рассказал, что, судя по тому, что участок дороги, по которому движется машина с оператором в момент съемки находится под обстрелом, и она проезжает мимо другого неподвижного танка Т-64БВ (танк советского производства, который используют и российская, и украинская армии), то, вероятно, эта группа попала под прицельный российский огонь, вероятно — артиллерийский.

«Туда могли прилететь, например, снаряды с суббоеприпасами с инфракрасным наведением, которые поражают машины сверху», — допустил он.

Суббоеприпасы — составная часть кассетных боеприпасов, во время подрыва которых они разлетаются, увеличивая площадь поражения. Один из типов кассетных бомб оснащен самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами, которые поражают бронетехнику.

Эксперт также сказал, что после такого пожара, который заметен на видео, танк восстановлению, скорее всего, уже не подлежит — от высокой температуры металл меняет свойства.

Судьба экипажа танка неизвестна, однако эти машины отличаются очень хорошей защищенностью. Кроме того, хотя на видео заметно, что танк горит, он не разрушен, и признаков внутреннего взрыва нет.

Источник корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била в одном из западных оборонных ведомств сообщил, что экипаж из четырех человек выжил.

Современный танк

Challenger 2 — один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу «неуязвимого» танка.

До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный «Челленджер» стал жертвой «огня по своим» в 2003 году в Ираке.

Однако такая репутация — следствие не столько каких-то исключительных качеств боевой машины. Дело в том, что их было построено всего около 450 единиц. Хотя танки Challenger 2 воевали в Югославии и Ираке, чисто статистически они довольно редко участвовали в боях.

Одним из его главных достоинств называют многослойную броню типа Chobham, в которой используются керамические пластины.

Такая броня эффективна как против кумулятивных боеприпасов (кумулятивные снаряды, противотанковые ракеты или выстрелы из гранатометов, которые пробивают броню очень узкой струей, которую формируют продукты взрыва и расплавленный металл), так и против подкалиберных снарядов.

Лучше всего танк защищен в лобовой проекции, тогда как борта и корма защищены хуже.

Современный или устаревший?

Андрей Тарасенко отмечает, что, несмотря на то, что Challenger 2 — вполне современный танк, у него есть не только достоинства, но и недостатки. Он объясняет их тем, что британцы, разрабатывая этот танк, применили консервативный подход, основанный на опыте прошлых войн, включая Вторую мировую, не учитывая новые угрозы для танка на поле боя.

«Челленджер» имеет свои положительные качества в виде очень мощной защиты башни спереди. Но отражает он все же концепцию и видение, которые были в 1960-е годы прошлого века, и ожидать от него каких-то чудес не стоит. Артиллерия будет поражать его не хуже, а может быть даже лучше, чем Т-64», — говорит эксперт.

Усиленная защита лобовой проекции — следствие опыта войн, в которых танки атаковали позиции противника, действуя как таран, и где угрозу для них также представлял по большей части обстрел спереди.

«В 1980-е и в 1990-е Challenger и Challenger 2 действительно были самыми крепко защищенными во фронтальной проекции танками. Но вот эти „мерения фронтальной броней“, как мы видим, частично потеряли актуальность в современных реалиях. Сейчас уже нет места концепциям прошлого века, которые были заложены результатами исследований Второй мировой войны и арабо-израильских войн», — сказал эксперт.

Нарезная пушка

Еще одна особенность Challenger 2 — нарезная 120-мм пушка L30A1.

В нарезном оружии снаряд (или пуля в случае со стрелковым оружием) закручивается в канале ствола за счет особых винтовых нарезов, после чего снаряд летит более стабильно.

Это повышает точность, что является достоинством. Действительно, «Челленджер» считается одним из самых точных танков в мире.

Однако у гладкоствольных орудий есть свое преимущество, которое в современных танках ценится выше.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Нарезная пушка Challenger 2 при всей своей точности в современной войне уже воспринимается как анахронизм

За счет более высокого давления газов в стволе гладкоствольная пушка разгоняет снаряд до более высоких скоростей, чем нарезная. Снаряды, выпущенные из такой пушки, могут пробить более толстую броню.

Поэтому пушка Challenger 2 выглядит анахронизмом на фоне гладкоствольных орудий большинства российских и западных танков. Она действительно довольно точная, но не настолько точнее других, чтобы ради этого идти на компромиссы в других более важных свойствах.

Все достоинства и недостатки британского танка были известны еще до начала войны в Украине. В начале 2020-х Британия начала разработку нового танка, уже совместно с Германией. Он будет называться Challenger 3, и в нем, вероятно, будут исправлены ошибки Challenger 2.

Среди нововведений — гладкоствольная немецкая пушка Rheinmetall L55A1. Пушки этого семейства используют танки Leopard 2 и M1 Abrams.

Поставки в Украину

Британия стала первой страной, которая объявила о планах поставок Украине основных боевых танков в январе 2023 года. Всего Украине пообещали поставить 14 Challenger 2.

В то время Германия все еще колебалась, не решаясь ни поставлять ВСУ свои «Леопарды», ни давать остальным странам, имеющим их на вооружении, разрешение на передачу их украинцам.

«Челленджеры» сломали эту стену — после Лондона о поставках своих «Абрамсов» сначала объявил Вашингтон, а потом и Берлин согласился на передачу Киеву «Леопардов».

Однако если немецкие и британские танки уже вовсю воюют и несут потери, американские пока до фронта не добрались.