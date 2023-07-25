«Как раньше не будет уже ничего». Что говорят священники из Украины и России о разрушении храма в Одессе

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images

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час назад

После падения ракеты на одесский Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви (УПЦ) украинские священники обвинили патриарха Кирилла, который когда-то сам освящал этот храм, в потворстве войне. Российские священники же в ответ предложили украинцам полюбить своего врага и задуматься о грехах. Русская служба Би-би-си пересказывает возникшую заочную дискуссию.

Что сказали украинские священники

В воскресенье, 23 июля, в сети появились обращения священнослужителей из Одессы к РПЦ и россиянам. На одном из видео архидиакон Андрей Пальчук на фоне разрушенного храма заявляет: «Русские твари попали в собор, который строила вся Одесса. <…> Мы вам этого не простим, Богородица вам этого не простит. Кровь наша — на ваших детям и на всем вашем роде».

Викарий Одесской епархии УПЦ архиепископ Арцизский Виктор в обращении к патриарху Кириллу заявил, что «благословенная Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма». И попросил главу РПЦ «не дискредитировать нашу Церковь и не уничтожать ее Вашим же благословением».

«Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля! — заявил архиепископ. — „Искренне прошу Вас — остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше „благословение“ своим чадам».

Реакция российского духовенства

В ответ митрополит Клинский Леонид, патриарший экзарх Африки заявил, что священники Украинской церкви ничего не могут требовать от патриарха Кирилла, «а только просить» — так как формально Украинская церковь входит в состав РПЦ.

«По ракете. Если бы туда зашла боевая часть того, чем уничтожаются нацистские точки, собора бы не было совсем, — написал митрополит. — А то, что прилетело от укронацистского ПВО, — это ваши умелые хлопцы, которых вы благословляете, за которых молитесь, и которым собираете деньги».

Российский священник Альвиан Тхелидзе из Ставрополя написал в своем телеграм-канале, что если Украина победит в войне, то одесский храм будет разогнан украинскими же властями и перейдет «раскольникам». Если же Одесса перейдет под контроль России, собор «будет восстановлен и в нëм будет каноническое Православие», заявил священник.

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Нынешнюю ситуацию он сравнивает со Второй мировой войной: «Если бы Сталин не стал дожидаться и опередил Гитлера превентивным ударом 21 июня 1941 года, Гитлер от этого не перестал бы быть фашистом. 24 февраля, это превентивный удар по настоящим фашистам».

Известный батюшка-блогер Александр Митрофанов в своем видеоблоге отреагировал на слова украинского священника о том, что Богородица не простит россиян. О разрушении храма он заявил, что «кривое украинское ПВО» сработало «не по тем объектам». А украинский архидиакон Пальчук, по мнению Митрофанова, записал «не христианский» ответ на случившееся: «Дьякон в этой ситуации христианство проявить не смог, смог проявить только национализм, точнее ненависть по национальному признаку».

По его словам, украинским верующим следует «обратить взор на себя» и задуматься о том, что «с нами что-то не так, что мы недостойны такого собора». Митрофанов отметил, что на службах в одесском соборе перестали поминать патриарха Кирилла, и заявляет: «Может быть, поэтому господь попустил такую трагедию?»

«Ночь в Одессе. Россия обстреливала склады БК [боекомплекта] и портовые терминалы, а ПВО Украины — жилые дома и Спасо-Преображенский собор. Впрочем, по собору укронацисты могли ударить и специально. Сатанистам православные храмы без надобности, они их ненавидят», — написал протоиерей Вячеслав Фомин из Пятигорска,

Один из самых известных православных интернет-миссионеров священник Павел Островский выступил куда мягче. Он выразил соболезнования и заявил, что православные христиане призваны «любить ближних без разбора», и призвал не ставить на первое место «свои эмоции и переживания», а по-христиански «любить своих врагов».

«Обесценивание собеседника делает невозможным примирение»: реакция антивоенного священника

«То, что случилось в Одессе, для меня является вторым духовно значимым событием, связанным с этим городом с начала войны», — говорит в беседе с Би-би-си протоиерей Андрей Кордочкин, священник Русской православной церкви в Мадриде, один из авторов письма священников против военных действий в Украине.

«Первое случилось в 2022 году — в Великую субботу накануне Пасхи. Тогда в результате ракетного удара по городу погибли восемь человек, включая трехлетнего ребенка. В тот же день Мария Захарова написала на своей странице в фейсбуке: „Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Слава Богу! Значит, еще поживем! С Пасхой!“, ссылаясь на расхожее верование — в год, когда сходит „благодатный огонь“, земная история не завершится. Теперь, как и тогда, молчание более красноречиво, чем произнесенные вслух слова», — говорит священник.

Он приводит ответ митрополита Клинского Леонида на обращение архиепископа Одесского к патриарху Кириллу о том, что в собор попала «благословенная» патриархом ракета. Речь о следующих словах российского митрополита: «Такое впечатление, что писала девочка … в добром рассудке и при памяти это бред читать невозможно».

«Унижение и обесценивание собеседника делает невозможным не только примирение, но и сам диалог на равных. Отказ от диалога предполагает разрешение противоречий только через насилие — словесное, военное, какое угодно», — комментирует его слова Андрей Кордочкин. — «Лозунг „Где вы были восемь лет?“ вполне успешно купирует не только способность к анализу, но и способность к сопереживанию и эмпатии».

Он отмечает, что важно не только то, что говорят российские представители церкви, но и то, как они молчат. «Когда 14 января 2023 года ракета поразила девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске, убив не менее 46 человек и ранив не менее 80, на следующий день на сайте Патриархии появилось соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в Непале. Стоит ли удивляться о том, что никто из официальных спикеров „не заметил“ удар по рукотворному храму в Одессе?» — рассуждает Кордочкин.

«Верить, что после войны всё будет как раньше — это самообман. „Как раньше“ не будет уже ничего», — резюмирует он.

В 2010 году патриарх Кирилл освящал тот самый собор в Одессе и в своей проповеди рассуждал о том, почему храм был разрушен при советской власти. «Возникает вопрос, от ответа на который зависит очень многое в нашей современной жизни и в нашем будущем: за что это нам, Господи? Почему все это произошло? <…> Если мы забудем историю Ветхого Завета и сравнительно недавнюю историю, через которую прошел наш народ, впавший в богоотступничество, то, по поговорке нашей, мы вновь наступим на те же самые грабли, вновь повторим ту же самую ошибку», — говорил тогда патриарх.

«13 лет прошло, ещё один шаг на грабли, и тот же результат: исторические и личные трагедии, нравственная деградация и общественное умопомешательство. Путешествие во времени возможно», — говорит о его словах Кордочкин.

Война и разрушенная церковь

Храм, в который попал ракета, принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2010 году его освятил патриарх Кирилл. Украинская власть подозревает высокопоставленных клириков УПЦ в связях с Россией, во время войны в монастырях и храмах УПЦ проходили обыски. Однако в мае 2022 года Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости, осудил российскую агрессию и заявил о несогласии с позицией патриарха Кирилла.

На сайте Московской патриархии опубликован комментарий о ночном обстреле Одессы — там приводится утверждение Минобороны России о том, что в Спасо-Преображенский собор попала украинская ракета ПВО. Публично патриарх Кирилл или другие официальные спикеры РПЦ ситуацию не комментировали.

Согласно данным украинского издания «Левый берег», с 24 февраля 2022 года в Украине больше всего пострадали именно храмы Московского патриархата. Более 80 храмов УПЦ МП были разрушены до основания, и еще более 200 были повреждены.

Издание «Верстка» провело исследование о том, как российские военные относились к религиозным учреждениям и деятелям на оккупированных украинских территориях.