«Быстрые результаты получить невозможно». Александр Сырский – генерал, руководящий контрнаступлением ВСУ

Автор фото, Reuters

Автор, Джонатан Бил

Должность, BBC News

Место сообщения Восточная Украина

22 минуты назад

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Украинского генерала Александра Сырского часто называют самым успешным полководцем XXI века. Именно он возглавил оборону Киева в начале российской военной агрессии, он же организовал победоносное контрнаступление под Харьковом летом прошлого года. И действиями ВСУ на востоке Украины - одной из двух главных осей нынешнего контрнаступления ВСУ - командует тоже Сырский.

«Мы хотим получать очень быстрые результаты, но в нашей реальности это фактически невозможно», — признался генерал Сырский в интервью корреспонденту Би-би-си Джонатану Билу.

Это перевод его репортажа, а оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Мы встретились с генералом Сырским в засекреченном месте, где находился его передвижной командный пост — специально оборудованный автомобиль, на котором он приезжает на позиции и откуда следит за ходом боевых действий.

Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, а внутри имеется большой экран, на который в режиме реального времени поступают картинки с сотен беспилотников, барражирующих над полем боя.

Мы вместе наблюдаем за перепаханными снарядами полями под Бахмутом, где украинские войска пытаются отвоевать занятые противником территории, и я спрашиваю генерала, ставит ли он задачу отбить город. «Да, конечно, — отвечает он с улыбкой. — Я пытаюсь это сделать».

При этом Сырский признает, что через месяц с лишним после начала долгожданного наступления сразу на многих фронтах оно идет не так быстро, как надеялись многие.

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По его словам, и на востоке, и на юге Украины возведено очень много минных и иных оборонительных заграждений. У российской армии много укреплений, «поэтому наше наступление идет не так быстро, как хотелось бы».

Автор фото, ВВС

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Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский

И все же, по мнению генерала Сырского, у Украины есть одно неоспоримое преимущество.

«Я верю, что единство нашего военного руководства и вера наших солдат друг в друга — это сильная сторона нашей армии».

Это составляет разительный контраст с верхушкой российской армии, где, судя по всему, идет внутренняя борьба, и высокопоставленных офицеров то и дело отстраняют от командования.

В окружении генерала Сырского с восхищением отзываются о его целеустремленности, решительности и военной хитрости. Отдых для него — это ежедневные занятия в спортзале. Он спит обычно по четыре с половиной часа в сутки.

Украина утверждает, что отвоевала у российской армии почти 30 квадратных километров территории к северу и югу от Бахмута.

Отвоевать Бахмут для генерала — это еще и вопрос чести.

«Мы потеряли многих наших братьев по оружию, наших бойцов, когда обороняли Бахмут, и теперь мы просто обязаны вернуть его».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уверяла нас, что скоро российские войска в Бахмуте попадут в окружение. Однако когда мы побывали на позициях всего в 3 км от города, артиллерийский обстрел с российской стороны продолжался.

По словам бойца 78-й бригады ВСУ по имени Алекс, ситуация остается напряженной.

Он показывает на большую воронку от российского снаряда, разорвавшегося тем утром. Он упал всего в нескольких метрах от его траншеи. Вскоре после этого нам самим пришлось бежать в укрытие.

Автор фото, ВВС

Вдали от взрывов, в подземном бункере, координируются усилия по взятию Бахмута.

Два месяца назад, когда я в последний раз был здесь, украинские войска отступали и была серьезная опасность окружения. Сегодня ситуация в корне изменилась.

Как говорит командир 57-й бригады полковник Алекандр Бакулин, теперь проблемы возникли у российской армии.

Он утверждает, что ни в коем случае не хочет недооценивать противника, но регулярные российские части не идут ни в какое сравнение с наемниками Евгения Пригожина, которым ранее удалось захватить Бахмут.

«Вагнеровцы», по словам полковника, были «очень неудобным противником», они «убивали ради убийства».

Поэтому сейчас, как говорит Бакулин, «если приложить еще немного усилий, Бахмут можно будет окружить». Он также подчеркивает, что вопреки обычной военной логике, потери в ходе наступление меньше, чем были во время статичной обороны города.

К тому же медленное, но все же продвижение вперед поднимает боевой дух, так что «легче переносить потери».

Впервые за все время военных действий на восточном фронте число украинских сил — около 160 тыс. — сравнялось с российскими войсками.

Однако у России сохраняется превосходство в артиллерии.

Автор фото, ввс Подпись к фото, Гаубицы M777, прибывшие из США, уже находятся на позициях под Бахмутом

Быть может, эта динамика изменится с поставкой из Америки кассетных боеприпасов, способных наносить урон на значительных площадях?

Эти боеприпасы запрещены во многих странах (но не в США, Украине или России), однако полковник Бакулин утверждает, что они необходимы «для причинения максимального урона вражеской пехоте».

«Чем больше пехоты погибнет, тем чаще родственники убитых в России будут задавать своему правительству вопрос „зачем?“, — считает он. И при этом добавляет: «Я не могу сказать, что кассетные боеприпасы решат все наши проблемы на поле боя».

Бакулин признает, что это весьма спорное оружие, «но если бы россияне их не применяли, возможно, совесть и нам не позволила бы это делать».

Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и могут быть использованы в ближайшие дни.

Мы сами видели на позициях под Бахмутом гаубицы M777, также доставленные из США, которые могут применять такие кассетные боеприпасы.

По словам Александра Сырского, освобождение Бахмута имело бы больше, чем чисто символическое значение. Он уверяет, что Бахмут важен и со стратегической точки зрения, оставаясь воротами к ключевым городам региона.