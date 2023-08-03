Северная Корея подтвердила факт задержания американского солдата Трэвиса Кинга, перешедшего границу с юга

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Командование ООН заявляет, что предпринимает усилия по возвращению Трэвиса Кинга домой

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26 минут назад

Как сообщило командование сил ООН на Корейском полуострове, Северная Корея впервые ответила на запрос о предоставлении информации о местонахождении американского военнослужащего Трэвиса Кинга и подтвердила, что он содержится под стражей.

23-летний рядовой пересек границу Южной Кореи 18 июля, после того как он присоединился к экскурсии по Демилитаризованной зоне (ДМЗ).

То, что Северная Корея решила ответить, вероятно, свидетельствует о том, что Пхеньян готов начать переговоры.

Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, запрашивало информацию о рядовом 2-го класса (PV2) Кинге, используя прямую телефонную линию с северокорейской армией в совместной зоне безопасности.

«Северокорейская армия ответила командованию ООН в отношении рядового Кинга. Чтобы не мешать нашим усилиям по его возвращению домой, мы не будем сейчас вдаваться в подробности», — говорится в заявлении командования ООН.

Ранее Пхеньян подтвердил, что получил запрос, но содержательный ответ пришел только сейчас.

До пересечения границы Кинг отбыл двухмесячное заключение в Южной Корее по обвинению в нападении.

Он вышел из тюрьмы 10 июля и должен был вылететь обратно в США для прохождения дисциплинарного разбирательства, но ему удалось покинуть аэропорт и присоединиться к экскурсии по ДМЗ.

Кинг — специалист-разведчик, служит в армии с января 2021 года и находился в Южной Корее в рамках ротации подразделений.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трэвис Кинг (в черной рубашке и кепке) на экскурсии перед пересечением границы

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Демилитаризованная зона разделяет Северную и Южную Корею. Это один из самых укрепленных районов в мире.

ДМЗ плотно заминирована, обнесена заграждениями из колючей проволоки под напряжением и просматривается камерами наблюдения. Вооруженная охрана с обеих сторон находится в состоянии круглосуточной боевой готовности.

Демилитаризованная зона разделяет две страны со времен Корейской войны 1950-х годов, в которой США поддерживали Юг.

Война закончилась подписанным в 1953 году в деревне Пханмунджом перемирием, но формально стороны все еще находятся в состоянии войны. В Южной Корее размещен многотысячный американский военный контингент.

Поскольку США и Северная Корея не имеют дипломатических отношений, переговоры от имени США обычно ведет посольство Швеции в Пхеньяне. Однако в настоящее время его дипломатический персонал не находится в стране — границы Северной Кореи все еще закрыты после пандемии.

И у командования ООН, которое администрирует ДМЗ, и у южнокорейского командования есть прямые линии телефонной связи с северокорейской армией. Они каждый день туда звонят, чтобы удостовериться в исправности этих линий, но иногда северокорейцы не берут трубку.

В последние годы несколько американских граждан нелегально проникали в Северную Корею. Большинство из них - за исключением осужденных за преступления, - были освобождены в течение шести месяцев.