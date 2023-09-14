Климат и разруха. Почему наводнение в Ливии унесло столько жизней

Автор фото, AFP

35 минут назад

В результате наводнений на востоке Ливии погибло более 5 300 человек, а 10 000 числятся пропавшими без вести.

По словам представителей ООН, страна переживает «бедствие эпических масштабов».

По оценкам Абдулменама Аль-Гаити, мэра портового города Дерна, наиболее сильно пострадавшего от наводнения, от 18 000 до 20 000 человек погибли в результате прорыва двух дамб выше по течению реки Дерна.

Аль-Гаити сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что ему нужны команды специалистов по извлечению тел погибших.

Официальный представитель правительства восточной части Ливии, расположенного в Тобруке, заявил, что в море «постоянно выбрасываются десятки тел».

ООН предупредила об опасности заболеваний, вызванных загрязненной водой.

Руководители администрации Ливии, базирующейся в Триполи, потребовали начать расследование обрушения двух плотин, приведшего к катастрофическому наводнению.

Автор фото, Maxar Technologies via Reuters Подпись к фото, Фотографии Дерны со спутника до и после наводнения

Катастрофическое наводнение

О причинах столь высокого числа жертв эксперты пока высказываются осторожно, однако практически все указывают на то, что в течение многих лет плотины не поддерживались в надлежащем состоянии. Поэтому, когда северо-восточное побережье Ливии накрыл ураган «Даниэль», они не смогли выполнить свою функцию.

Наводнение в Дерне — это пример того, как климатические и географические условия могут превратить шторм в катастрофу.

«Наводнения являются наиболее разрушительным стихийным бедствием, когда речь заходит об уничтожении имущества и гибели людей», — говорит Кэтрин Мач, профессор экологии и политики в Университете Майами. Однако опасность и ущерб от них могут сильно различаться, и последствия наводнения в том или ином месте определяет целый набор факторов, говорит она.

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Один из них — это климат. В Ливии сухой климат и редко выпадают такие сильные осадки. По данным Национального метеорологического центра Ливии, в воскресенье в окрестностях Дерны выпало рекордное количество осадков — около 400 мм, при том, что обычно за весь сентябрь в этом регионе выпадает всего 1,5 миллиметра осадков.

Из-за изменения климата осадки становятся более интенсивными, говорит Мач. На минувшей неделе тот же шторм «Даниэль» вызвал сильнейшие наводнения в Греции и Турции.

В засушливых регионах вода, как правило, остается на поверхности почвы, а не уходит вглубь, что часто вызывает стремительные наводнения. В более влажных регионах этому препятствует более пористая почва, способная впитывать значительное количество воды.

Плотины на Дерне строились довольно давно, по устаревшим нормативам для количества осадков и других факторов. Системы раннего оповещения и протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации также, возможно, уже устарели.

«Если бы у них была нормально работающая метеорологическая служба, она могла бы выпустить предупреждения», — заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

По словам Тааласа, ранее ВМО уже пыталась оказать помощь ливийским властям в реформировании метеорологической системы, но эти усилия не увенчались успехом в связи с угрозами безопасности сотрудников.

Тем временем Межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует, что средиземноморские штормы, подобные поразившему Ливию «Даниэлю», в будущем могут стать менее частыми, но их разрушительная сила заметно усилится.

Древняя инфраструктура

Второй фактор — это состояние самих плотин и инфраструктуры в целом.

Плотины на реке Дерна строила в 1973-77 годах югославская компания Hidrotehnika-Hidroenergetika, ныне базирующаяся в Сербии. Это была часть инфраструктурной сети, которая должна была орошать окрестные поля и снабжать Дерну и соседние города и деревни водой. Обе плотины — насыпные, высотой 75 и 45 метров, объемы водохранилищ — 18 и 1,5 млн кубометров воды соответственно.

Насыпные плотины, в отличие от водонепроницаемых бетонных арочных или контрфорсных плотин, часто критикуют за неспособность противостоять экстремальным погодным условиям.

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В опубликованной в ноябре 2022 года работе гидролог Университета Омара аль-Мухтара Абдельванес Ашур обращал внимание на то, что плотины, сдерживающие сезонный водный поток, требуют срочного ремонта. Он также привел примеры наводнений, не раз происходивших в регионе со времен Второй мировой войны.

«Необходимо принять срочные меры по плановому обслуживанию дамб, так как в случае большого наводнения последствия будут катастрофическими для жителей долины и города», — писал тогда Ашур.

Однако заместитель мэра Дерны Ахмед Мадруд заявил во вторник корреспонденту «Аль-Джазира», что за плотинами не ухаживали должным образом уже более двух десятилетий.

«Дамбы не обслуживались с 2002 года, и они невелики, — сказал он. — Когда река вышла из берегов, она просто унесла с собой все здания и людей, которые в них находились».

Асма Халифа, соучредитель миротворческой организации Khalifa Ihler Institute и докторант Немецкого института глобальных и региональных исследований, утверждает, что в разрушении плотин большую роль сыграли отсутствие внимания к проблеме со стороны властей и политические конфликты в Ливии.

По словам Халифы, после захвата власти в 1969 году Каддафи лишил восточные районы Ливии инвестиций. На востоке страны полковника не любили, в том числе и потому, что, создавая базу для своей власти, он опирался на племенные группы на западе Ливии. Им и досталась значительная часть финансовых вливаний.

«Плотины в Ливии, особенно на востоке страны, годами не получали технического обслуживания, а органы управления не обеспечивали должной финансовой поддержки и средств для поддержания плотин, что привело к негативным последствиям, — говорит Малак Алтаеб, научный сотрудник Центра климата и безопасности. — Вместо того чтобы защищать от наводнений, плотины в итоге затопили город».

«Наводнение в Дерне происходит по той же схеме, что и взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, и землетрясение в Турции в марте этого года: правительство не в состоянии отреагировать или предотвратить предсказуемые катастрофы, поскольку его потенциал подорван коррупцией, безразличием и некомпетентностью», — считает Кит Майнс, бывший американский дипломат и эксперт по постконфликтному восстановлению из Института мира США.

Майнс также указывает, что в определенной степени ответственность за катастрофу в Ливии лежит на международном сообществе, не сумевшем примирить враждующие властные структуры в стране, чтобы те могли сосредоточиться на ее восстановлении.

«С точки зрения инфраструктуры страна слаба, какой бы богатой она ни была, — говорит Халифа. — А тут еще десятилетие вооруженного конфликта, когда два правительства не в состоянии управлять всей страной и заинтересованы лишь в финансировании и создании военных группировок, которые позволят им удержаться у власти».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Конфликт в Ливии не утихает с момента падения режима Каддафи в 2011 году

Кто управляет Ливией?

В Ливии уже около десяти лет существует два правительства — на востоке и западе страны.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году за власть в Ливии боролись несколько группировок. В 2014 году после вооруженных столкновений между сторонниками разных фракций в стране сформировались две администрации. В 2020 году им удалось договориться о прекращении огня, однако политическое противостояние продолжается.

Признанное и поддерживаемое ООН правительство национального единства в Триполи возглавляет премьер-министр Абдул Хамид Дбейба.

Он вступил в должность в 2021 году в рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН, согласно которому в течение нескольких месяцев в стране должные были пройти всеобщие выборы. Они не состоялись до сих пор.

Так называемая Палата представителей разместилась в Тобруке, лежащем в тысяче километров от Триполи. Она контролирует восточную часть Ливии и многие южные районы — в основном, необитаемые пустыни. Ее глава — премьер-министр Усама Хамад, его резиденция расположена в Бенгази.

Однако многие считают, что реальная власть на востоке принадлежит генералу Халифе Хафтару, который возглавляет мощное ополчение под названием Ливийская национальная армия. Его поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.

Хафтар устроил осаду Дерны после ее захвата исламистскими боевиками в 2014 году и в итоге взял город в 2018-м.

Асма Халифа считает, что у Ливии не много шансов противостоять следующей климатической катастрофе, если не удастся положить конец многолетней вражде между востоком и западом.