«Уйдет в Беларусь». Пригожин развернул колонну наемников после переговоров с Лукашенко

Автор фото, AFP Подпись к фото, Центр Ростова-на-Дону утром в субботу был заблокирован наемниками

24 июня 2023, 19:31 GMT Обновлено 18 минут назад

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в пятницу организовал «марш справедливости» на Москву, попутно захватив контроль над центром Ростова-на-Дону, в субботу вечером неожиданно заявил, что разворачивает колонну наемников в 200 км от российской столицы и возвращает их обратно в полевые лагеря.

«За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - заявил Пригожин в аудиосообщении, не уточнив, что за план он имеет в виду.

Сообщение Пригожина появилось сразу после того, как пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» согласился остановить колонну после переговоров с белорусским лидером. Сам Пригожин об этом не говорил.

Переговоры, по данным пресс-службы Лукашенко, были согласованы с российским президентом Владимиром Путиным, который еще утром называл действия Пригожина «предательством России».

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», - говорится в заявлении, которое цитировало белорусское государственное информагентство «Белта».

«На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», - добавили в пресс-службе Лукашенко.

Вечером в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности переговоров.

По его словам, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Беларусь». Преследовать наемников, которые участвовали в мятеже, не будут, учитывая их боевые заслуги, а часть бойцов, которые не присоединились к колонне, подпишет контракты с Минобороны.

Песков также рассказал, что Лукашенко «сам предложил себя в качестве переговорщика, поскольку знаком с Пригожиным более 20 лет».

Что произошло за сутки

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и замглавы Генштаба Владимир Алексеев

Уголовное дело о призывах к ворруженному мятежу было возбуждено в пятницу вечером, после того как Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций ЧВК «Вагнер» и объявил о «марше справедливости» против руководства Министерства обороны России.

Основатель ЧВК утверждал, что по лагерям наемников был нанесен удар, в результате чего погибло много людей, а в телеграм-каналах появилось видео, якобы снятое на месте обстрела. В Минобороны эти заявления назвали информационной провокацией.

Позднее Пригожин распространил через свою пресс-службу еще одно заявление, в котором сказал, что «зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено».

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел [...] Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — заявил он, пообещав уничтожать «всех, кто будет оказывать сопротивление».

Сотрудников российских спецслужб подняли по тревоге, в приграничных регионах усилили меры безопасности, а колонна намеников выдвинулась с оккупированных территорий Украины в сторону Ростовской области и субботним утром, как утверждалось, вошла в центр Ростова-на-Дону, где наемники заняли здание штаба Южного военного округа.

Во дворе здания Пригожин записал видеообращение, в котором заявил о контроле над военными объектами города, в том числе аэродромом. По его словам, действия наемников никак не мешали действиям российских военных на фронте.

Позднее появилась еще одна запись, на которой Пригожин сидит в окружении замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова и замглавы Генштаба Владимира Алексеева.

«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба [Валерия Герасимова] и [министра обороны Сергея] Шойгу", - говорит Пригожин руководителям военного ведомства.

В 10 утра по Москве в субботу с обращением по поводу происходящего выступил российский президент Владимир Путин. Он не произнес имя основателя ЧВК «Вагнер», но заявил, что действия наемников являются «ударом в спину» и «предательством России».

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - сказал Путин.

После этого появились сообщения, что в российских регионах, в том числе в Москве, усиливают меры безопасности, а колонна наемников якобы движется в сторону столицы. В Ростов-на-Дону был направлен чеченский спецназ "Ахмат", а в Москве власти объявили режим контртеррористической операции, объявив понедельник выходным днем.