Найти внеземную жизнь — это лишь вопрос времени, говорят ученые

Автор фото, ESA Подпись к фото, Европа, одна из ледяных лун Юпитера, лучше всех в нашей Солнечной системе приспособлена для внеземной жизни

16 минут назад

Многие астрономы уже не задаются вопросом, есть ли жизнь во Вселенной, они ставят его конкретнее: когда именно мы ее обнаружим.

При этом самые большие оптимисты полагают, что это произойдет на нашем веку, возможно даже в ближайшие годы.

А один из руководителей космической миссии к Юпитеру и вовсе утверждает, что будет очень удивлен, если на одной из ледяных лун планеты не обнаружится какая-то жизнь.

Совсем недавно космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» обнаружил многообещающие признаки жизни на одной из планет вне нашей Солнечной системы и сейчас внимательно «приглядывается» ко многим другим отдаленным мирам.

Многочисленные миссии, которые уже стартовали или готовятся это сделать, свидетельствуют о начале новой космической гонки за крупнейшим научным открытием всех времен.

«Мы живем в бесконечной Вселенной с бесконечным числом звезд и планет. И многим из нас очевидно, что мы не можем быть там единственной разумной формой жизни, — говорит профессор Кэтрин Хейманс, Королевский астроном Шотландии (этот титул был введен в 1834 году королем Вильгельмом IV для людей, занимавших пост директора Королевской обсерватории Эдинбурга). — Однако теперь у нас есть технологии и возможность ответить на вопрос, одиноки ли мы в космосе».

Зона Златовласки

Автор фото, NASA Подпись к фото, Планета K2-18b вращается вокруг своей звезды — красного карлика

Современные телескопы способны анализировать атмосферу планет, вращающихся вокруг отдаленных звезд, в поисках химических соединений, свидетельствующих о наличии жизни (исходя из опыта Земли, разумеется).

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Первый намек на такое открытие появился в начале сентября. В атмосфере планеты K2-18b, которая находится на расстоянии 120 световых лет от нас, были обнаружены возможные признаки газа, который в земных условиях вырабатывают некоторые морские организмы.

Эта планета находится в так называемой Зоне жизни, или обитаемости (по-английски ее называют куда благозвучнее — Зона Златовласки), то есть удалена от своей звезды ровно настолько, что температура у ее поверхности позволяет воде, если она там есть, находиться в жидком состоянии, а это, в свою очередь, непременное условие для поддержания жизни.

Ученые рассчитывают, что примерно через год их гипотеза либо подтвердится, либо будет опровергнута.

По словам руководителя этого проекта, профессора Никку Мадхусудхана из Института астрономии, одного из факультетов Кембриджского университета, в случае успеха наши взгляды на поиск внеземной жизни в корне изменятся.

«Если мы найдем признаки жизни на первой же планете, которую мы решили изучить, это повысит вероятность того, что жизнь — распространенное явление во Вселенной», — утверждает ученый и предсказывает, что в ближайшие пять лет произойдет «крупнейшая трансформация» нашего понимания жизни во Вселенной.

Если астрономы и не обнаружат жизнь на K2-18b, у них в списке имеется еще десяток планет из Зоны Златовласки, а потом этот список обещает еще больше расшириться.

И даже отрицательный ответ, как говорит профессор Мадхусудхан, «даст важное представление о возможности жизни на таких планетах».

Проект, которым руководит профессор, — один из многих, которые уже ведутся или запланированы на ближайшие годы. Одни проекты сосредоточены на поиске жизни на планетах нашей Солнечной системы, другие заглядывают намного глубже в космос.

Поиск жизни в открытом космосе...

Впрочем, каким бы мощным ни был «Джеймс Уэбб», у него тоже есть свои ограничения, и заметить на таком расстоянии столь маленькую планету как Земля (K2-18b в 8 раз больше), к тому же находящуюся так близко от своей звезды, он бы не смог из-за солнечного блеска (а значит, упустил бы планету, на которой в избытке имеется жизнь).

Поэтому НАСА планирует в 2030-е годы создать телескоп нового поколения под названием Обсерватория обитаемых миров (HWO), у которого будет высокотехнологичный, но по сути своей солнечный козырек, который снизит блеск от звезд с планетами, напоминающими нашу Землю. И тогда HWO сможет, наконец, разглядеть и изучить атмосферу этих планет на предмет поиска там жизни.

А еще в конце этого десятилетия ожидается ввод в строй Чрезвычайно большого телескопа (ELT), который, правда, никуда не полетит, а будет изучать небо из глубины чилийской пустыни, где воздух кристально чист. Зеркало этого телескопа будет иметь рекордные 39 метров в диаметре, что позволит ему с небывалым разрешением изучать атмосферы далеких планет.

При этом все три телескопа используют технологию спектрального анализа, которую давно применяют для определения химического состава веществ.

Разница лишь в том, что все эти телескопы такие мощные, что могут сделать выводы по одному лишь лучику света, выпущенного атмосферой одной из изучаемых планет, отстоящих от нас за сотни световых лет.

...И у себя под боком

Пока одни ищут жизнь на отдаленных планетах, другие ограничились поисками у себя на заднем дворе, так сказать.

Наиболее вероятным домом для внеземной жизни в нашей Солнечной системе считается одна из ледяных лун Юпитера, Европа. Это красивый мир, поверхность которого изрезана трещинами и напоминает полосатую шкуру тигра. Под ледяной поверхностью Европы скрывается океан, который время от времени выбрасывает в космос клубы водяного пара.

В начале 2030-х к Европе отправятся орбитальный аппарат и посадочный модуль НАСА Europa Clipper («Европа Клиппер») и автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ЕКА) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE).

Автор фото, NASA Подпись к фото, «Тигровые полоски» Европы — это трещины в ледяной корке луны

НАСА также отправляет спускаемый аппарат Dragonfly (Стрекоза) на Титан, одну из лун Сатурна. Это тоже весьма экзотический мир, в котором есть озера и облака из этана, метана и азота, и вся планета имеет оранжевый оттенок.

Хотя этот коктейль и не выглядит пригодным для жизни, да и температура на поверхности спутника держится в районе -180 °C, Титан, по словам ученых, сопоставим с Землей на ранних стадиях развития, и нельзя исключать, что там в подземных водоёмах могут существовать простейшие формы жизни.

Автор фото, ESA Подпись к фото, Вид поверхности Титана со спускаемого аппарата ЕКА «Гюйгенс»

Хотя сегодня Марс — не самое гостеприимное место для живых организмов, астробиологи полагают, что когда-то там были и океаны, и плотная атмосфера, и, возможно, жизнь.

Сейчас марсоход НАСА «Персеверанс» собирает образцы грунта в кратере, который когда-то был дельтой древней реки. Затем, в ходе отдельной миссии, намеченной на 2030-е, эти образцы будут доставлены на Землю и детально изучены на предмет обнаружения возможных микроокаменелостей, которые подтвердили бы наличие в прошлом жизни на Марсе.

Пытаются ли инопланетяне выйти на контакт?

Многие ученые полагают, что это вопрос из области научной фантастики, и тем не менее поиск радиосигналов от внеземных цивилизаций продолжается уже не одно десятилетие, и не в последнюю очередь — американским Институтом поиска внеземного разума SETI.

Космос слишком велик для целенаправленного поиска, поэтому до сих пор SETI выбирал направление такого поиска по наитию. Однако способность современных телескопов вроде «Джеймса Уэбба» выявлять наиболее вероятные места существования разумных цивилизаций означает, что теперь SETI может вести более целенаправленный поиск.

По словам Натали Кэброл, директора Центра им. Карла Сагана, который является частью SETI, новые возможности придали исследователям и новый стимул к поиску жизни во Вселенной.

В институте модернизировали свой набор телескопов и теперь используют специальную технику для поиска посланий внеземных цивилизаций в мощных лазерных импульсах, исходящих от далеких планет.

Астробиолог Натали Кэброл говорит, что хорошо понимает, отчего некоторые ученые скептически относятся к поискам, которые ведет SETI.

Но при этом, по ее словам, химические «подписи» атмосфер далеких планет и даже микроокаменелости, которые, возможно, будут обнаружены на Марсе, можно интерпретировать по-разному.

Да, поиск сигнала «может показаться самым надуманным из всех возможных подходов к поиску жизни, но при этом он самый прямой и может дать результат в любой момент».

«Только представьте себе, что мы получили сигнал, который мы можем понять!» — говорит Натали Кэброл.

В самом деле, еще 30 лет назад мы не располагали точными свидетельствами того, что во Вселенной есть планеты, которые, как и наша Земля, вращаются вокруг своих звезд. А сегодня нам известно уже более 5 тыс. таких планет, которые в невероятных деталях могут изучать астрономы и астробиологи.

Поэтому, как говорит участник команды по изучению K2-18b Субхаджит Саркер из Кардиффского университета, имеются уже все предпосылки для открытия, которое станет больше, чем самый невероятный научный прорыв.

«Если мы найдем признаки жизни, это будет революция в науке, и это коренным образом изменит то, как человечество видит себя и свое место во Вселенной».