Республиканцы в Конгрессе США начинают расследование с целью импичмента президента Байдена

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час назад

Палата представителей американского Конгресса начнет расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Байдена, заявил спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

Республиканцы занялись расследованием деятельности президента Байдена в январе этого года, после того, как вновь получили большинство в Палате представителей.

В ходе предварительных слушаний конкретных свидетельств нарушений со стороны Джо Байдена обнаружено не было, однако вскрылись новые подробности деловой активности сына президента, Хантера Байдена, которая, по словам республиканцев, вызывает много вопросов.

Расследование может стать первым шагом в политическом процессе, который, в свою очередь, может привести к голосованию в Палате представителей по вопросу импичмента действующего президента.

В случае одобрения простым большинством Палаты представителей дело передается на рассмотрение в Сенат.

В своем кратком выступлении в здании Капитолия Маккарти отметил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения.

«В совокупности эти обвинения рисуют картину сложившейся культуры коррупции», — заявил высокопоставленный представитель республиканцев.