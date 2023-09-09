Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились открыть два коридора для гуманитарной помощи, в том числе Лачинский

Автор фото, BBC

час назад

Властри непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где в субботу был утвержден новый президент, объявили о достижении договоренности с властями Азербайджана об открытии двух коридоров доставки в анклав гуманитарной помощи через территорию, подконтрольную Баку: Лачинского, связывающего с территорией Армении, и еще одного, ведущего в Россию.

Когда именно начнут действовать коридоры, пока неясно. Советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев, подтвердивший факт договоренности агентству Reuters, сообщил, что оба коридора должны начать работать одновременно и что азербайджанский контрольный пункт на дороге через Лачин останется на месте.

Договоренность касается гуманитарной помощи, доставляемой Российским Красным Крестом и Международным Комитетом Красного Креста.

Власти отколовшегося региона согласились пропустить грузы с гуманитарной помощью с территории, контролируемой Баку, впервые за два десятилетия, в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией по Лачинскому коридору.

Эти шаги, о которых первым сообщило армянское агентство «Арменпресс», частично удовлетворяют многолетнее требование Азербайджана о восстановлении движения транспорта с азербайджанской территории в отколовшийся регион.

«Арменпресс» со ссылкой на власти Карабаха передал, что они «решили разрешить доступ российских товаров в нашу республику через город Аскеран». Этот город находится недалеко от линии фронта с Азербайджаном.

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Уже несколько месяцев в Карабахе обостряется гуманитарный кризис. С декабря прошлого года дорога, ведущая в Армению через Лачинский коридор была заблокирована.

В апреле Азербайджан установил на дороге пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Карабаха в Армению.

Согласно местным источникам, продукты первой необходимости почти на исходе, а некоторые люди уже голодают.

Новый глава Нагорного Карабаха: Самвел Шахраманян

Между тем в субботу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике был избран новый президент - Самвел Шахраманян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха 22 голосами против одного избрали секретаря совета безопасности, 45-летнего Шахраманяна, который сменит Араика Арутюняна, ушедшего в отставку 1 сентября.

Азербайджан назвал выборы «еще одним крайне провокационным шагом» и «явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

Европейский Союз заявил, что «не признает конституционные и правовые рамки», в которых проводилось голосование.

Прежний президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вступил в эту должность в марте 2020 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года некоторые политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки, возлагая на него ответственность за неудачный исход боевых действий.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уходит в отставку 31 августа 2023