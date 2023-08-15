«Москва думает, что у нас реально рвануло какую-то супер-дамбу! А дамбы-то и не было!» Что происходит в затопленном Уссурийске

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наводнение в Уссурийске называют сильнейшим за 10 лет

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39 минут назад

В Приморском крае из-за наводнения и тайфуна сотни человек лишились домов, машин, бытовой техники. Двое детей погибли. Размыты дороги, умирают животные. Кучу глины, лежавшую на месте дамбы, которую шесть лет собирались строить для защиты Уссурийска от наводнений, вода смыла в ночь на субботу — и устремилась в город.

- У меня два этажа смыло, и че, мне 10 тысяч за них дадут?

- Ну почему, минимум 50 тысяч на человека…

- И чего я, *****, сделаю на 150 тысяч? Ребенок вот, *****, без одежды на руках сидит! Второй в школу собирается — а у нас все утонуло, на хер, вместе с учебниками! Чего я сделаю на 150 тысяч, *****?! Себе что-нибудь сделайте на 150 тысяч! Вы в магазине были вообще, *****? И как там с ценами, *****? Даже бензин по 62 рубля, я ***** [ошалел] сегодня!

Так в понедельник кричал один из жителей микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске. На руках у него сидела девочка двух лет. Мужчина обращался к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и мэру Уссурийска Евгению Коржу.

Они приехали на встречу с жителями 200-тысячного города после того, как на выходных над Уссурийском заревел сигнал тревоги, прорвало недостроенную дамбу и районы начали тонуть в ничем не сдерживаемых потоках воды и грязи.

Автор фото, AFP

Всего в регионе остался без сообщения 31 населённый пункт, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

Люди в селах сидели на крышах, спасатели находили их ночью и отвозили их в пункты временного размещения — больницы и школы. Жители с квартирами на первых и вторых этажах в Уссурийске вечером не смогли попасть с работы домой.

Их эвакуировали в пункты размещения в школах и больницах. Некоторые самостоятельно вернулись в квартиры за вещами на лодках или вплавь. Они парковали лодки прямо в окна затопленных многоэтажек.

Встречу с Кожемяко и Коржем снимали на видео сами горожане. Даже привыкшие к ливням и тайфунам уссурийцы не ожидали такого серьезного наводнения и, не скрывая злости, кричали на чиновников.

Уссурийск тонет практически каждый год.

В 2015 город ушел под воду во время тайфуна «Гони». В 2017 сильно досталось от тайфуна «Нору» — тогда не выдержала Кугуковская дамба, под воду ушли села Утесное, Линевичи, Красный Яр и Кугуки. В 2018 тайфуны «Румбия» и «Соулик» снова залили Уссурийск, в 2019 ситуацию повторил тайфун «Кроса».

Автор фото, AFP

Специальную муниципальную программу «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа», с ремонтом и строительством нескольких дамб, приняли после первых разрушений в 2015 году — и несколько раз продлевали, последний раз до 2024 года.

По документам, программа предполагает расчистку и укрепление ливневых стоков, сооружение нескольких плотин, уход за городскими лесами и проведение «экологической пропаганды среди населения».

Как следует из данных на сайте местной администрации, всего за шесть лет на эту программу планировали потратить почти 1,4 млрд рублей — из них почти 800 млн из федерального бюджета.

- А нельзя было дамбу нормально построить?! - кричали мэру и губернатору, когда стало ясно, что ни одно инженерное сооружение город от стихии не защитило.

«Высокая степень вероятности угрозы жизни, здоровью и имуществу»

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О строительстве дамбы в городе говорили с 2016 года, а муниципальный контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» был заключен в марте 2022 года. Стоимость контракта — более 310 млн рублей. Срок окончания — июль 2023 года.

В январе 2023 жители района начали писать жалобы в прокуратуру. Портал DEITA.RU цитирует жалобы местного активиста, инженера Александра Агапитова, которые он слал и прокурорам, и чиновникам.

«С ноября по декабрь 2022-го подрядчик делал насыпь на дамбу при температуре ниже -20, мерзлым грунтом на мерзлые основания в нарушение технологии. Нарезка уступов для повышения сцепления грунтов досыпаемого полотна на верховом откосе сопряжения с существующей дамбой не проводилась. С января по февраль 2023 поверх мерзлых комьев уложили геотекстиль без анкеровки, в результате при оттаивании насыпной грунт начал откалываться от тела дамбы. А когда все полностью оттает, сползет и насыпной грунт, и геотекстиль, в результате чего произойдет размыв нового неуплотненного грунта», — предупреждал инженер-гидротехник в своем обращении к полпреду президента в Дальневостоном округе в марте 2023 года.

В мае 2023 года прокуратура признала нарушения в строительстве, пишет издание DEITA.RU.

Подтвердилось, что отсыпка дамбы проводилась не твердым грунтом из Глуховского карьера, как было утверждено, а из поймы реки Комаровка. Этот грунт по физико-механическим свойствам не отвечает условиям проекта. Заодно выяснилось, что ООО «СпецДорСтрой» прорыло два сквозных проезда через старую дамбу — для грузовой техники.

«Целостность существующей дамбы нарушена, что является грубым нарушением требований проектной документации», — говорится в официальном ответе надзорного ведомства. Еще оказалось, что строители отстают от графика — 12 мая готовность объекта составляла всего 32%, говорилось в ответном письме прокуроров активисту района «Семь ветров», которое цитирует DEITA.RU.

«Все это создает высокую степень вероятности угрозы жизни, причинения тяжкого вреда здоровью и имуществу, в частности, промыва тела дамбы в местах устройства сквозных проездов и затопления жилых домов и детского сада на 140 мест», — писал житель микрорайона в своих обращениях.

Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей. Строительство продолжилось.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "В Уссурийске прорвало дамбу: затопило более 540 домов", Продолжительность 0,58 00:58 Подпись к видео, В Уссурийске прорвало дамбу: затопило более 540 домов

«Соблазн кинуть в середину плохой грунт, выдав за нужный — святое дело»

Через месяц, в июле 2023 года, когда, если верить документам тендера, на дамбе шел десятый, предпоследний этап строительства, район «Семь ветров» подтопило.

Проверять дамбу тогда приехали те же мэр Уссурийска Евгений Корж и губернатор Олег Кожемяко. Они сказали журналистам, что подрядчик «немного не уложился в сроки», «одного дня не хватило», пообещали «к концу июля закончить работы», чтобы защитить дома от паводков.

Но через 30 дней ничего не изменилось. Инженер из Уссурийска, поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности, считает, что «спроектирована дамба была нормально, но подвели строители».

«Проектная документация проходит главгосэспертизу. Это закон. Проекту не первый год. Заказ на этот комплекс сооружений от администрации был давно. Похоже, все проблема в реализации была. Если грунт не соответствовал проекту, то его насыщение водой и взвесь — как местные говорили, что „плавал грунт из поймы, суглинки, ил“ — и вызвали размытие основания плотины. Прокуратура разберётся, но видимо, всё-таки правда грунт не тот. Тем более, когда идет наброска камня сверху, то соблазн кинуть в середину плохой грунт, выдав за нужный — это святое дело».

«Дамба — это сложная конструкция. Должна была проводиться защита насыпи от размытия. Хотя бы банально наброска камнем. Опять же геометрия дамбы или русла подбирается расчетом, чтобы поток воды не разрушал поверхность. Более серьезное — это уже защищать бетонными конструкциями: плитами или разными „фигурами“, — продолжает инженер.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Таких укреплений на строившейся дамбе в Уссурийске заметно не было.

10 августа, когда по Приморскому краю уже шел супертайфун, строители признали, что восстановить дамбу не успели. „Произошел подъем уровня реки, и остался открытый участок, поэтому мы возвели временную насыпь — глиняный „замОк“, который не даст речной воде проникнуть в жилой микрорайон. Да, есть мнение, что речная вода найдет себе дорогу, так как мы не утрамбовали дамбу. Но, повторюсь, на нарезанных участках мы сделали временный глиняный „замок“. Там чистая глина, через которую речная вода не сможет пройти на сторону микрорайона», — заявила местным СМИ главный инженер компании-подрядчика ООО «СпецДорСтрой» Наталья Козина.

Через двое суток насыпь смыло.

Другой представитель строительной компании в эфире Общественного телевидения объяснил, что сооружение «не выдержало удара стихии из-за непредсказуемо высокого уровня воды, который не смогли предусмотреть проектировщики».

«Уровень воды в городе достиг максимальных показателей, около 5 утра было 17,5 метра. Отметки воды превысили все расчётные показатели, которые проектировщик закладывал. Расчёт он этот производил благодаря определённой методике, используя статистические данные за последние 100 лет», — сказал директор «Службы единого заказчика-застройщика» Дмитрий Бобрыш журналистам.

«Клятвенно обещали, что все будет нормик, и дамба будет»

Автор фото, AFP

Одна из жительниц Уссурийска в городских телеграм-каналах предлагает «не бубнить по чатикам», а подавать коллективные иски к мэрии города, доходя до Верховного суда: «А то ведь сейчас та же Москва, высшее руководство, думает, что у нас реально рвануло какую-то супер-дамбу! Только вот дамбы и не было вовсе! Никакой! То, что было, следователи оценят, а нам, всем пострадавшим, надо объединяться для общего судебного разбирательства».

«Тот же вопрос по застройщикам — надо вынудить проверить все разрешения и техдокументацию на строительство домов в болотах, что в районе „Семи ветров“, — продолжает она. — Кто-то же им выдал разрешение на стройку в тех районах, которые заведомо топит всегда. На почве, где вода поднимается даже при малейшем дождике! При строительстве этих домов администрация Уссурийска клятвенно обещала, что все будет нормик, и дамба вам будет, и вообще все хорошо. Только покупайте».

«А суммы компенсаций за потерянное имущество — от 50 до 100 тысяч рублей, это как? Кто-то из властей ценники на стройматериалы вообще видел? На бытовую технику? Что ты восстановишь в полностью утонувшем под крышу доме на 100 тысяч рублей? Крыльцо, половину собачьей будки и немного забора?!» — такое отношение к обещанным выплатам почти у всех лишившихся имущества жителей региона.

Второй причиной таких больших разрушений от наводнения стали русла рек, считают опрошенные Би-би-си местные жители — их, по их мнению, в Уссурийском городском округе почти не чистили и не углубляли.

«Изменение русла рек влияет на уровень паводка. Те же не срубленные деревья или грунтовые наносы — и уровень воды будет повышаться. Объем воды неизменный. Чем уже русло, тем выше уровень воды», — объясняет местный инженер-гидролог.

«Сколько я здесь живу, ни разу не видела, чтобы службы чистили и углубляли русло реки. А ведь именно из-за замусоренности русла река не может принять большой объем воды во время наводнения. В 2018 году нам объяснили, что эти манипуляции помешают рыбе, здесь обитающей. В результате речку под Пушкинским мостом можно по колено перейти. Да что там говорить, у меня такса пешком по реке ондатр гоняет», — рассказала одна из жительниц города журналистам Ussurmedia.ru.

Район Солдатского озера на южной окраине Уссурийска одним из первых во время тайфуна погрузился в воду. 11 августа с катастрофической скоростью улицы превращались в реки, а местные жители, уже привыкшие к практически ежегодным наводнениям, покидали свои дома. Тех, кто надеялся на то, что вода не дойдет до их улицы, пришлось эвакуировать ночью — без вещей. Утром оказалось, что все здания по крышу ушли под воду.

«Нас затопило в этот раз просто больше, чем по полной. Хоть мы и привычные, но на такое не рассчитывали, ничего из вещей не спасешь, когда вода по крышу», — пишет в соцсетях одна из жительниц района. Вторые этажи домов и верхушки заборов показались из-под воды только к вечеру 14 августа.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

В городе затопило общежития и лаборатории Приморского государственного аграрно-технологического университета на улице Раздольная. Когда волна паводка дошла до улицы Краснознаменной, на площади победы в Уссурийске погас Вечный огонь. В целях безопасности техники решили прекратить подачу газа к мемориалу.

В соцсетях есть видео, как по городу местные катаются на сапах, байдарках и каяках.

На закрытом с 11 августа из-за дождей погранпереходе Дуннин, связывающем Приморье и Китай, будку часового и пограничный столб смыло в реку.

Из тайги к людям в затопленный Уссурийск вышли тигры.

По информации центра «Амурский тигр», хищника встретили в городском округе.

Тем временем по районам Уссурийска плавают на лодках волонтеры, спасающие домашних животных из затопленных домов и дворов.

Во время поспешной эвакуации некоторые жители забыли отпустить с привязи собак. За два дня сотрудники приюта спасли уже 157 брошенных животных и забрали к себе на время стихийного бедствия.

Второй за неделю тайфун, как прогнозируют метеорологи, обрушится на Приморский край 16 и 17 августа.