«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Автор фото, t.me/tayganews Подпись к фото, В большинстве случаев неизвестно, кто сносил или ломал памятники и по чьей инициативе. Иногда говорят — «анонимные патриоты»

Автор, Анастасия Голубева

Должность, Русская служба Би-би-си

10 минут назад

В России после того, как она начала войну в Украине, участились случаи сноса памятников иностранным военным или репрессированным. По сообщениям СМИ, можно насчитать не менее 15 таких случаев — были снесены 11 памятников репрессированным иностранцам и четыре памятника иностранным военным.

В абсолютном большинстве памятники сносятся тайно, кто и по чьему распоряжению это делает — неизвестно. Местные власти чаще всего никак не реагируют на такие новости и как правило не признают своей причастности к этому.

Какие памятники были снесены и кому они мешали?

Неизвестные вандалы

В Якутске в понедельник исчез памятник ссыльным в царское время и репрессированным в СССР полякам. На нем также были таблички с именами четырех исследователей польского происхождения, которые в царские времена были отправлены в ссылку в Якутию, а затем занимались исследованиями жизни региона.

Летом этого года с памятником начали происходить странности, отмечает SakhaDay. Сначала его обнесли забором, затем накрыли синей пленкой, а затем с него пропали таблички с именами поляков. При этом никто не знал, по чьему распоряжению и кто убрал эти таблички — ответить на эти вопросы не могли в различных городских инстанциях Якутска, пишет издание.

Куда памятник исчез и кто распорядился его снести — неизвестно.

Несколько лет назад поднимался вопрос его ремонта, но власти Якутска отказались от этого, потому что Польша — «недружественная» страна.

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С начала войны это одиннадцатый известный случай сноса или повреждения памятника репрессированным иностранцам в России. При этом в большинстве случаев неизвестно, кто сносил или ломал памятники и по чьей инициативе.

В ноябре 2022 года в Томской области было повреждено сразу три мемориала репрессированным полякам. Сначала неизвестные сорвали табличку на памятнике полякам, репрессированным при Сталине, в Сквере памяти в центре Томска. Это произошло 11 ноября, в День независимости Польши. Также была сорвана мемориальная табличка на Польском детском доме.

В тот же день, в день польского национального праздника, мемориальные таблички репрессированным полякам были сорваны с памятника в селе Белосток Томской области. От памятника также был отломан католический крест. При этом венок с российским флагом на мемориале оказался не тронут.

Село Белосток было основано в XIX веке ссыльными поляками. В период «Польской операции НКВД» мужское население села было расстреляно по подозрению в шпионаже в пользу Польши. В 1958 году жертв репрессий реабилитировали.

Автор фото, baikal-journal.ru Подпись к фото, Спиленный крест. Был установлен в память поляков, в XIX веке находившихся в ссылке в Бурятии

Крест и мемориальную табличку сломали и в бывшем польском поселке Полозов Томской области. В 1938 году 33 жителя поселка обвинили в сотрудничестве с антисоветской польской организацией. У этого мемориала проходят акции в день памяти жертв политических репрессий.

В апреле 2023 года на месте бывшего урочища Галяшор в Пермском крае снесли памятник литовским спецпереселенцам. Памятник был поставлен на частные деньги возле кладбища, на котором похоронены переселенные литовцы и поляки, отмечает местное издание «Звезда». Памятник стоял в лесу в отдалении от населенных пунктов. Когда именно он был снесен и кем — неизвестно.

Это не первый скандал с польско-литовским кладбищем в Галяшоре. В 2019 году «Мемориал» (признан в России «иностранным агентом» и ликвидирован российскими властями) организовал в Галяшор экспедицию с участием граждан Литвы и Италии, они занимались уборкой и благоустройством кладбища. Впоследствии за это двум гражданам Литвы выписали штрафы за самовольное занятие лесных участков, а на местного жителя, у которого они остановились пожить, завели уголовное дело за «фиктивную регистрацию иностранцев». В дальнейшем апелляционные суды признали невиновность всех участников этих дел.

В Свердловской области в июне 2023 года были разрушены могилы польских переселенцев в селах Костоусово и Озерное. Это были могилы поляков, которых сослали на Урал в 1939 году. С памятников сняли таблички с именами и кресты, оставив голые монументы. Памятники были поставлены по инициативе двух граждан Польши, чьи родители жили в ссылке в этих селах. Президент Польского общества «Полярос» Марина Лукас напрямую связала уничтожение монумента с «современной геополитической обстановкой».

Такая же история произошла и в Бурятии. В деревне Речка Мишиха на Байкале был уничтожен мемориал ссыльным полякам — у него спилили крест и украли табличку. Кто это сделал — неизвестно.

Автор фото, facebook.com/artemenko.galina Подпись к фото, Снесенный мемориал репрессированным полякам на Левашовском кладбище в Петербурге

В Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище были повреждены два мемориала. В феврале неизвестные обрезали часть таблички на памятном кресте репрессированным украинцам. На табличке была надпись «Вечная память украинцам безвинно убиенным», но ее обрезали так, что остались только слова «Вечная память украинцам».

А в июне с кладбища исчез памятник репрессированным полякам. Отмечалось, что администрация кладбища была не в курсе случившегося.

Однако есть и случаи, когда власти официально объявляют о том, что памятники иностранцам нужно сносить.

В поселке Пивовариха в Иркутской области снесли польский памятник и литовский крест, которые стояли на мемориале жертвам политических репрессий. Монументы были поставлены на частные деньги. Власти Иркутской области сообщили, что вокруг мемориала жертвам политических репрессий проводилось благоустройство, и польский и литовский памятники мешали проходу к мемориалу и к тому же были поставлены без согласования. Памятники были «переданы на хранение».

Империя против памяти

«После 24 февраля мы наблюдаем изменение отношения к памяти в первую очередь о советском государственном террору, но и вообще к российскому, дореволюционному государственному насилию», — комментирует Би-би-си исследовательница памяти Александра Поливанова.

Она говорит, что массовые сносы памятников репрессированным как массовое явление начались после войны, но и до этого были подобные случаи. Самый громкий — в 2020 году в Твери изчезли две мемориальные доски с бывшего здания НКВД, поставленные в память о расстрелянных польскизх военнопленных и расстрелянных в этом здании советских граждан.

«Важно понимать, что памятник или мемориалная доски — это не просто истуканы или таблички, это сгусток ценностей и смыслов, которые пытались транслировать те, кто их установил в память о жертвах государственного террора или о сопротивлении ему», — говорит Поливанова. — «И, конечно, эти ценности прав человека противоречат тем государственным манипуляциям с памятью. Эти памятники напоминают о преступлении государства в отношении собственных или чужих граждан, они десакрализируют государство и вообще говорят, что оно может быть преступным».

Она отмечает, что в большинстве случаев исследователи уверены, что за якобы анонимным сносом памятников стоят власти. Например, на Ленинградском кладбище был снесен массивный памятник, который «небольшая группа лиц не легко смогла бы просто забрать».

То, что в первую очередь страдают национальные памятники, поставленные в память об иностранцах, Александра Поливанова называет «десубъективацией и уравниванием страданий». «Государственная ксенофобская и имперская политика стирает опыт индивидуальной идентичности. Но само наличие этих жертв — это последствия имперской политики России и СССР, в итоге которой поляки, латвийцы и литовцы в итоге оказались в Томске, Иркутске, Пермском крае или Якутии», — говорит исследовательница.

«Снос памятников — это важные события, это такая руинизированная память. Можно сказать, что память о советском терроре до 24 февраля не сработала на настоящее и будущее, потому что мы как общество допустили эту войну. И сейчас общество перерабатывает эту память, ищет новые пути для нее», — говорит исследовательница. Как пример, она приводит то, что зачастую именно к памятникам жертв государственного террора люди в Россию приносят цветы в память о погибших украинцах и что люди создают собсвенные импровизтирвоанные мемориалы на месте снесенных.

Памятники примирения или раздора

В России сносят не только памятники репрессированным иностранцам, но и иностранные военные монументы. Однако вокруг последних в отличие памятников репрессированным — идут публичные споры. С начала войны известно о четырех снесенных памятниках иностранным солдатам.

В январе в Ленинградской области был демонтирован памятник финским солдатам, погибшим во времена советско-финской и Второй мировой войн. Памятник стоял в Приморске, бывшем финском поселении Ковийсто.

В отличие от всех предыдущих случаев этот памятник был снесен официально — по решению суда. Суд счел, что каменное надгробие и именные таблички являются «самовольным сооружением». Суд вынес такое решение еще в сентябре 2022 года, но сносить памятник не спешили. Демонтировали же его сразу после визита Владимира Путина в Санкт-Петербург, отмечала финская газета.

Памятник финским солдатам в Приморске вызвал скандал сразу же после того, как его поставили в 2019 году. Он представлял собой гранитные плиты с именами погибших финских солдат и надпись на финском и русском языках: «Погибшим героям Койвисто».

Ковийсто после советско-финской войны недолго принадлежал СССР, с начала Великой Отечественной войны поселок был занят финскими войсками, воевавшими на стороне Германии. После войны на кладбище в Койвисто были похоронены финские солдаты, которые были призваны на службу из этого города.

Инициатива открыть мемориал принадлежала финским властям, и они занимались благоустройством и установкой памятника. Однако сразу после его установки оказалось, что надпись «Погибшим героям Ковийсто» не соответствует российско-финским договорам о сохранении военных кладбищ, по которым в России нельзя героизировать иностранных военных. Это вызвало гневную реакцию у части местных жителей.

Спустя несколько недель после установки памятника надпись заменили на «Павшим в войне жителям Койвисто». Однако и эта надпись не понравилась жителям, они собрались в инициативную группу и начали писать письма федеральным властям с просьбой снести памятник. В итоге дело закончилось судом.

«Надо было тогда думать и не разрешать, — рассуждает Ирина Колотова, экс-глава Приморского краеведческого музея. — Воевали эти люди против Советского Союза? Да, воевали. Советско-финляндская война была с нашей стороны войной за территорию, и если на территорию Финляндии напал Советский Союз, значит, они защищали свою землю. В этом ничего такого нету. Памятник был открыт как памятник примирению, как и все остальные памятники на Карельском перешейке. Их более 20. И никто их не сносит. Видите, как мир перевернулся».

Еще один памятник финским военным был снесен в Приозерске Ленинградской области в сентябре этого года, но в этот раз — снова тайно. Приозерский памятник, как и приморский, был установлен в 2019 году по соглашению между Финляндией и Россией. Пропажу памятника заметили местные жители и обратились к властям, но в районной администрации дали понять, что за памятник не отвечают и информации о том, куда он делся — нет, писала «Фонтанка».

Похожее случилось и с мемориалами итальянским военным в Воронежской и Белгородской областях.

В апреле в воронежской Россоши неизвестные уничтожили памятник примирению с Италией. Издание «Новости Воронежа» отмечает, что памятник был поставлен в 90-е годы Италией в знак примирения с Россией и признания итальянцами вины за события Второй мировой войны. Однако памятник с самого начала не нравился части местных жителей, которые называли его «памятником фашистам» и несколько лет добивались его сноса.

Однако никакого официального решения не было. Памятник просто пропал, его постамент был повален, и на нем появилась нарисованная краской буква Z.

Автор фото, https://vk.com/podslushanorossosh https://novostivoronezha.ru/2022/04/15/229230 Подпись к фото, Разрушенный памятник итальянским военным в Воронежской области

Похожий случай произошел и Белгородской области, где неизвестные пригнали трактор и увезли памятник погибшим во Второй мировой итальянским солдатам. Во время войны в Белгородской области были отражены нападения итальянских сил, а в 90-е годы родственники погибших итальянцев договорились об установке памятника. Снесли же его «анонимные патриоты», сообщал Mash.

После сноса памятников в Воронежской и Белгородской областях к местным властям обратилась ассоциация «Военные мемориалы» — специальная организация, которая следит за иностранными военными захоронениями в России для того, чтобы поддерживать договоренности с другими странами, в которых похоронены советские солдаты. Ассоциация просила местные власти найти «законное основание», что памятник «больше нам не нужен».

«Если неправильно что-то поставили, обратитесь в соответствующие органы, получите решение и тогда делайте. Чтобы, когда нам будут задавать вопросы итальянцы, мы могли ответить, что всё по закону», — комментировал представитель «Военных мемориалов», говоря о том, что если Россия будет сносить памятники иностранным военным, то и в других странах задумываются о сносе памятников на советских захоронениях.

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Русская служба Би-би-си нашла информацию о 15 снесенных за время войны в Украине памятниках иностранцам. Однако их может быть больше, так как новости об уничтожении памятника чаще всего поступают от местных жителей или исследователей, а не от официальных лиц.

Русская служба Би-би-си направила запросы региональным администрациям регионов, где пропадали памятники, и ожидает ответа.