То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лозунг «Украина в НАТО» пока что остается лишь лозунгом

Автор, Святослав Хоменко

Должность, Би-би-си

час назад

Определенности в отношениях Украины с НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не сильно прибавилось. Впрочем, Украина может записать Вильнюс себе в актив, хотя ее главное достижение напрямую с НАТО не связано.

Если бы Владимиру Зеленскому дали почитать коммюнике Вильнюсского саммита НАТО месяц назад — да что месяц, даже за день до его открытия, думается, главной эмоцией украинского президента было бы разочарование.

Несколько недель в преддверии саммита украинские власти целенаправленно разогревали атмосферу, требуя от НАТО максимально четких и конкретных формулировок относительно будущего отношений с Киевом.

Итоговый документ не добавляет в эти отношения определенности, и в этом смысле саммит НАТО сложно назвать историческим. С другой стороны, саммит НАТО — это ведь не только о НАТО. Договоренности, которых Киев достиг на полях этого мероприятия, дают Владимиру Зеленскому основания называть свой визит в Вильнюс успешным.

Во всяком случае, когда на итоговой пресс-конференции у Зеленского спросили, приблизил ли Вильнюсский саммит победу Украины в войне против России, его «да» выглядело вполне искренним.

«Беспрецедентно и абсурдно»

Главное, чего ожидал Киев от саммита НАТО в Вильнюсе, — это констатации альянсом того, что Украина сможет стать его членом немедленно после окончания нынешней войны. План-максимум — добиться от НАТО официального приглашения присоединиться к Альянсу.

При этом в Киеве осознавали, что такое приглашение, разумеется, не означало бы автоматического присоединения Украины к НАТО. Зеленский и его соратники не скрывали, что это стало бы чисто политическим шагом, который бы придал дополнительной мотивации украинским воинам на фронтах войны с Россией.

В Киеве хотели получить максимально конкретные формулировки, настолько, что прибегли к методам, сильно напоминающим шантаж: в преддверии саммита Владимир Зеленский несколько раз заявил, что не поедет в Вильнюс, если на нем не будут приняты решения, отвечающие амбициям Украины.

В конце концов, Зеленский объявил, что поедет в Вильнюс, вечером накануне саммита, а окончательная редакция коммюнике была согласована за считанные часы до его официального открытия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Итоговые формулировки саммита явно разочаровали Владимира Зеленского

Итоговые формулировки, мягко говоря, разочаровали Владимира Зеленского.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда (в решении саммита НАТО) нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины… Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», — написал от в твиттере по дороге в Вильнюс.

Твит Зеленского, судя по сообщениям западных СМИ, вызвал раздражение даже у симпатизирующих Киеву участников саммита. «Зеленский зашел слишком далеко», — процитировало Politico анонимного высокопоставленного дипломата из центральноевропейской страны.

Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс в обед вторника, первого дня работы саммита. Судя по всему, «дипломатия последнего момента», как описала ее Guardian, не принесла результата.

В итоговой редакции коммюнике саммита НАТО, опубликованного в тот же день вечером, ключевая для Украины фраза осталась без изменений: «Будущее Украины — в НАТО… Мы сможем пригласить Украину присоединиться к Альянсу, когда союзники договорятся и будут выполнены условия».

На этом фоне другие бесспорно позитивные для Киева моменты коммюнике — например, основание многолетней программы помощи альянса Украине или запуск совета Украина-НАТО — отошли на второй план. А заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, похоже, не впечатлили украинского президента.

Немедленной реакции Зеленского на публикацию коммюнике не последовало. Но отмена им традиционного ежевечернего обращения к народу Украины — ранее такое случалось довольно редко — говорила о том, что эту новость было сложно назвать хорошей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, не скрывал разочарования по поводу формулировок итогового документа.

«Решение нас откровенно огорчило, и сегодня мы целый день разговариваем об этом с союзниками… Тут есть две школы мысли. Одни говорят: да вы должны быть счастливы, что в принципе слова „приглашение“ и „Украина“ появились рядом. Но нас такой подход категорически не устраивает… Мы огорчены тем, что нет четкого индикатора, когда именно Украина получит приглашение стать членом НАТО. Поэтому смешанные чувства у нас от саммита», — сказал он в интервью Радио Свобода.

Непонятные условия

Еще одна задача, которую Киев ставил перед собой на Вильнюсском саммите, — максимально упростить будущую процедуру обретения Украиной членства в НАТО.

Формально эта задача выполнена: в итоговом коммюнике речь идет о том, что Украине не нужно будет реализовывать План действий по членству (ПДЧ), через который в конце 1990-х — начале 2000-х проходили новые члены НАТО.

Но не все так просто. Ведь остается открытым вопрос, что это за условия, упомянутые в итоговом коммюнике.

Само коммюнике ответа на этот вопрос не дает. Поэтому остается пространство для интерпретаций, и это пространство непозволительно широко для саммита, который должен был расставить все точки над і в отношениях между Украиной и НАТО.

С одной стороны, есть позиция Владимира Зеленского. Он на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что воспринимает слово «условия» просто как окончание войны.

«В тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО… Я сегодня другого мнения не слышал», — сказал он.

С тем, что Украине членство в НАТО до окончания войны не светит, согласны и в Киеве, и на Западе. Вступи Украина в альянс сейчас — в состоянии войны с Россией оказалась бы 31 страна НАТО, а это никому из них не нужно.

С другой стороны, проблема состоит в том, что западные партнеры Киева, похоже, трактуют слово «условия» значительно шире, открыто говоря о том, что Украина не вступит в НАТО без проведения целого ряда реформ.

Что это за реформы, и кто должен сформулировать их конкретный список, — ясности мало. Поэтому западные чиновники делятся с журналистами скорее своими мыслями на этот счет, чем четкими и ясными формулировками.

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К примеру, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Украина должна модернизировать системы безопасности и обороны, усилить систему госуправления и борьбу с коррупцией.

А представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью «Голосу Америки», что вступление в НАТО — это процесс. «Частью этого процесса является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане», — сказал он.

Если дело действительно обстоит так, то упомянутые в коммюнике, но не прописанные условия в реальности могут мало чем отличаться от отмененного ПДЧ. Если это так, то Вильнюсский саммит вряд ли значительно упростил путь Украины в НАТО.

Впрочем, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предрекавший нынешнему саммиту историческую роль, говорил, что Вильнюс в любом случае — не конечная остановка на пути Украины в НАТО.

«Следующая остановка — Вашингтон (следующий саммит НАТО состоится в 2024 году в Вашингтоне)… Вашингтон может оказаться более историческим чем Вильнюс», — заявил Ландсбергис.

Гарантии от «Семерки»

Тем не менее, в среду настроение Владимира Зеленского значительно улучшилось: на утренней совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом он, как будто забыв о собственных радикальных формулировках всего лишь дневной давности, заявил: «Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными».

На тот момент уже было известно, что накануне вечером 11 стран-партнеров подписали с Украиной меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Киев уже несколько месяцев вел переговоры о предоставлении ВСУ этих боевых самолетов. Начало обучения пилотов — ожидается, что оно начнется в августе и будет проходить в Нидерландах и Румынии — превращает передачу истребителей Украине в вопрос времени.

По итогам двусторонних встреч, которые украинская делегация проводила во второй день саммита, было объявлено о передаче ей новых порций западных вооружений. Владимир Зеленский оговорился, что не все достигнутые в Вильнюсе договоренности будут объявлять публично, но и анонсированные пакеты помощи выглядят внушительно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Зеленский все же назвал результаты саммита хорошими

Известно, что Германия передаст Украине не названное публично количество пусковых установок ПВО Patriot и ракет к ним (ранее немецкая пресса сообщала, что, кроме них, в пакет помощи Украине войдут 25 танков, 40 БМП и 20 тысяч артиллерийских снарядов).

От Норвегии Украина получит тысячу разведывательных мини-дронов. Австралия передаст несколько десятков бронированных машин пехоты. Великобритания поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных машин, тысячи снарядов для танков, а также откроет на своей территории медицинский центр для реабилитации воинов ВСУ.

Однако главной новостью дня для Киева стало подписание Совместной Декларации о поддержке Украины с лидерами стран «Большой семерки» — появление этого документа дало Зеленскому основания, что из Вильнюса он повезет домой «значительную победу в области безопасности для Украины».

Лидеры стран «Большой семерки» — шесть из них входят в НАТО, а премьер-министра Японии пригласили на саммит отдельно — обязались развивать украинские вооруженные силы, укреплять экономику Украины, а также предоставить Киеву финансовую и техническую помощь для преодоления последствий нынешнего российского вторжения.

Сам этот документ носит рамочный характер: по задумке его инициаторов, на основе этой декларации в ближайшем будущем будут наработаны двухсторонние договоры, которые Киев подпишет с каждым из государств-партнеров.

Уже в этих договорах будут прописаны конкретные виды и объемы помощи, которую Киев рассчитывает получать от каждой отдельно взятой страны. В декларации идет речь о том, что к числу стран-гарантов безопасности Украины вольна присоединиться любая страна. О таком желании уже успели заявить Польша, Норвегия и Чехия.

Фактически речь идет о том, чтобы систематизировать и поставить на поток с многолетней перспективой ту помощь, которую получает от своих партнеров Киев сейчас, сделать такую поддержку постоянной, не зависящей от факторов вроде успешности наступления или политических перипетий в тех или иных странах.

И Владимир Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак, ответственный от Киева за подготовку декларации, подчеркивали, что эти двухсторонние договоры будут кардинально отличаться от Будапештского меморандума — они будут содержать максимально конкретные положения и будут ратифицированы парламентами стран-подписантов.

По требованию Украины в текст декларации было вписано положение о том, что все обязательства стран-партнеров Киева будут реализовываться до тех пор, пока Украина идет к будущему членству в евроатлантическом сообществе.