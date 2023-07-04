Фото: мир наблюдает июльское суперлуние

Полная луна поднимается над древним храмом Посейдона на мысе Сунион, Сунион, Греция, в понедельник.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Восход луны над древним храмом Посейдона (мыс Сунион, Греция)

В ночь на вторник люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть Луну: спутник нашей планеты выглядел заметно ярче и больше обычного.

По данным НАСА, так называемое июльское суперлуние продлится до трех дней, и как минимум еще одну ночь Луна все еще будет казаться полной.

Дело в том, что расстояние до спутника нашей планеты постоянно меняется. Его орбита не идеально круглая, а чуть вытянутая - и из-за этого он то отдаляется от Земли, то приближается к ней.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

В лунном свете (Ларнака, Кипр)

Суперлуние случается, когда полная фаза Луны совпадает с максимальным приближением к нашей планете.

Строго говоря, пик яркости был пройден еще в понедельник: в 11:39 по Гринвичу (14:39 МСК) Луна миновала перигей и понемногу начала удаляться.

Однако через 27 дней, в августе, новолуние будет еще более впечатляющим: на пике яркости Луна приблизится к нашей планете ближе, чем когда-либо в текущем году.

Вот несколько фотографий суперлуния со всего мира:

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Луна восходит над водопадами на реке Игуасу (Аргентина)

Автор фото, PA Media

Подпись к фото,

Суперлуна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей (Англия)

Автор фото, JACK MARCH/BBC WEATHER WATCHERS

Подпись к фото,

В графстве Уорикшир (Англия) на фоне темного неба луна казалась ярко-оранжевой

Автор фото, AOOC

Подпись к фото,

Полная луна садится за Голубой мечетью, справа - Большая мечеть Святой Софии (Стамбул, Турция)

Автор фото, PA Media

Подпись к фото,

Суперлуна над Ситонским шлюзом в Нортумберленде (Англия)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Восход луны встречает Статуя Свободы на Стейтен-айленд (Нью-Йорк, США)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Зрители спортивного матча в Кутаиси были так увлечены игрой, что многие не заметили позади себя суперлуну (Кутаиси, Грузия)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Диск суперлуны над Парижем пересекает самолет

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

Восход луны над халдейским собором Девы Марии (Басра, Ирак)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Суперлуние и уличный фонарь (Аквила, Италия)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Суперлуна поднимается над маяком в порту Малаги (Испания)