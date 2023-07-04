Фото: мир наблюдает июльское суперлуние
В ночь на вторник люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть Луну: спутник нашей планеты выглядел заметно ярче и больше обычного.
По данным НАСА, так называемое июльское суперлуние продлится до трех дней, и как минимум еще одну ночь Луна все еще будет казаться полной.
Дело в том, что расстояние до спутника нашей планеты постоянно меняется. Его орбита не идеально круглая, а чуть вытянутая - и из-за этого он то отдаляется от Земли, то приближается к ней.
Суперлуние случается, когда полная фаза Луны совпадает с максимальным приближением к нашей планете.
Строго говоря, пик яркости был пройден еще в понедельник: в 11:39 по Гринвичу (14:39 МСК) Луна миновала перигей и понемногу начала удаляться.
Однако через 27 дней, в августе, новолуние будет еще более впечатляющим: на пике яркости Луна приблизится к нашей планете ближе, чем когда-либо в текущем году.
Вот несколько фотографий суперлуния со всего мира: