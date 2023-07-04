Фото: мир наблюдает июльское суперлуние

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Восход луны над древним храмом Посейдона (мыс Сунион, Греция)

час назад

В ночь на вторник люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть Луну: спутник нашей планеты выглядел заметно ярче и больше обычного.

По данным НАСА, так называемое июльское суперлуние продлится до трех дней, и как минимум еще одну ночь Луна все еще будет казаться полной.

Дело в том, что расстояние до спутника нашей планеты постоянно меняется. Его орбита не идеально круглая, а чуть вытянутая - и из-за этого он то отдаляется от Земли, то приближается к ней.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В лунном свете (Ларнака, Кипр)

Суперлуние случается, когда полная фаза Луны совпадает с максимальным приближением к нашей планете.

Строго говоря, пик яркости был пройден еще в понедельник: в 11:39 по Гринвичу (14:39 МСК) Луна миновала перигей и понемногу начала удаляться.

Однако через 27 дней, в августе, новолуние будет еще более впечатляющим: на пике яркости Луна приблизится к нашей планете ближе, чем когда-либо в текущем году.

Вот несколько фотографий суперлуния со всего мира:

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Луна восходит над водопадами на реке Игуасу (Аргентина)

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Суперлуна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей (Англия)

Автор фото, JACK MARCH/BBC WEATHER WATCHERS Подпись к фото, В графстве Уорикшир (Англия) на фоне темного неба луна казалась ярко-оранжевой

Автор фото, AOOC Подпись к фото, Полная луна садится за Голубой мечетью, справа - Большая мечеть Святой Софии (Стамбул, Турция)

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Суперлуна над Ситонским шлюзом в Нортумберленде (Англия)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Восход луны встречает Статуя Свободы на Стейтен-айленд (Нью-Йорк, США)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зрители спортивного матча в Кутаиси были так увлечены игрой, что многие не заметили позади себя суперлуну (Кутаиси, Грузия)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Диск суперлуны над Парижем пересекает самолет

Автор фото, AFP Подпись к фото, Восход луны над халдейским собором Девы Марии (Басра, Ирак)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суперлуние и уличный фонарь (Аквила, Италия)