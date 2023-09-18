Наводнение в Ливии неделю спустя: международная помощь набирает обороты, число жертв растет

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Дерне спасатели продолжают извлекать из развалин трупы погибших

час назад

На автостоянке больницы в наиболее пострадавшем от наводнения городе Дерна эксперты тщательно регистрируют данные еще одной из многочисленных жертв. Точное число их пока неизвестно, но уже понятно, что счет идет на тысячи.

Врач в маске наклоняется к черному пластиковому мешку для трупов и осторожно манипулирует ногами лежащего в нем человека. «Сначала мы определяем возраст, пол и рост, – объясняет он. – Сейчас труп находится в стадии гниения из-за воды».

Сейчас это одна из самых важных работ – и одна из самых страшных. После недельного пребывания в море труп, выброшенный сегодня утром на берег, опознать уже невозможно.

Руки эксперта осторожно ощупывают тело, ищут опознавательные знаки и берут мазок ДНК. Это важно на тот случай, если в живых осталась семья, которая разыскивает погибшего.

Наводнение обрушилось на восточные районы Ливии после шторма «Даниэль», перед этим принесшего разрушительные наводнения в Грецию, Турцию и Болгарию.

Стремительно поднимающиеся воды прорвали две плотины на реке Дерна, и поздно вечером 10 сентября огромная волна обрушилась на центр города с населением 100 тысяч человек, сметая целые жилые кварталы в Средиземное море.

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Неделю спустя поисково-спасательные работы продолжаются. Международная помощь также набирает обороты.

Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пострадавшие жители, 30 тысяч из которых остались без крова только в Дерне, остро нуждаются в чистой воде, продуктах питания, крове и предметах первой необходимости. В пораженных районах растет риск холеры, пострадавшие страдают от обезвоживания и недоедания.

«Слава Богу, что Он дал нам терпение. Я сижу здесь и пытаюсь навести порядок, проверить, кто пропал без вести. Я пытаюсь понять ситуацию. Я не уезжал», – рассказал Al Jazeera житель Дерны Хамад Авад.

«В этом городе пострадала каждая семья», – сказал агентству AFP один из жителей, Мохаммад аль-Давали.

Министр здравоохранения непризнанной восточной администрации страны Осман Абдельджалиль заявил, что в Дерне, по его данным, погибли 3252 человека.

По данным УКГВ, всего от наводнения погибло около 11 300 человек.

Подпись к фото, По данным Международной организации по миграции, число перемещенных в результате наводнения лиц в восточной части Ливии составляет 38 000 человек - из них 30 000 только в Дерне

Ливийские официальные лица и гуманитарные организации предупредили, что окончательное число погибших может быть гораздо выше: тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По словам Бадра Аль-Дина Аль-Туми, главы правительственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативному реагированию, группа, назначенная правительством для инвентаризации ущерба, заявила, что общее количество зданий в городе составляет 6 142, повреждено примерно 1 500, из которых 891 строение было разрушено полностью, 211 – частично, и около 400 зданий погрузились в грязь.

Среди разрушенных зданий – дом родни Мохаммеда Мифтаха. Когда после наводнения он поспешил за своей сестрой и ее мужем к их дому, оказалось, что он полностью смыт.

С тех пор он ничего о них не слышал. Он показывает видеозапись, на которой коричневая вода заливает входную дверь его собственного дома, а по улице течение проносит автомобили.

«Я увидел, что машины несет вниз, и выбежал, – вспоминает он. – Я думал, что это конец, что я умру. Мы видели, как наши соседи махали фонариками. Через несколько мгновений свет погас, и они исчезли».

Подпись к фото, Мохаммед Мифтах опасается, что среди погибших есть члены его семьи

Местные власти пытаются разработать план эвакуации жителей города, хотя бы частично. Однако их работу существенно затрудняет то, что в Ливии существуют два правительства – это усложняет работу по распределению помощи и затрудняет получение достоверных данных о погибших и пострадавших.

После свержения режима Каддафи в 2011 году Ливия находится под управлением двух властей — международно признанного Правительства национального единства на западе страны и парламента, называемого Палатой представителей, на востоке.

Абдулла Батили, глава Международной миссии ООН по поддержке Ливии, сказал Арабской службе Би-би-си, что теперь стране необходимо создать прозрачный механизм управления всеми международными пожертвованиями.

Глава Международной организации по миграции в Ливии Таухид Паша написал на сайте X, ранее известном как Twitter, что теперь цель состоит в том, чтобы заставить оба правительства работать совместно и скоординированно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудники Красного Полумесяца ОАЭ раздают продовольственную помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Дерне

ООН объявила призыв о помощи – стране немедленно требуется более 71 млн долларов. В Ливию направляется вода, продовольствие, палатки, одеяла, гигиенические наборы, медикаменты и средства экстренной хирургической помощи. Стране требуется тяжелая техника для расчистки завалов и больше мешков для трупов.

Группы быстрого реагирования и гуманитарная помощь уже поступают из Франции, Ирана, России, Саудовской Аравии, Туниса, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. На кадрах, показанных ливийским телеканалом Al Masar, видно, как готовится к работе французский полевой госпиталь.

«Люди приехали с помощью отовсюду, и нам стало легче, мы почувствовали, что мы не одни», – говорит житель Дерны Хасан Авад. Неподалеку сотрудники службы гражданской обороны из Алжира ищут выживших среди обломков многоэтажных зданий в городе.

Авад показывает ржавый столб между двумя зданиями. По его словам, его семья сумела спастись лишь благодаря ему – они ухватились за столб и смогли переждать потоки воды, смывшие их дом.

В Аль-Бадье, прибрежном поселке к западу от Дерны, местная больница оказывает помощь не только пострадавшим горожанам, но и пациентам из Дерны. Во время наводнения врачи соорудили на улице временные дамбы, чтобы задержать воду, но она поднялась внутрь здания.

В других районах города волонтеры раздавали одежду и продукты питания.

По словам добровольца Абдулнаби, его команда прибыла из Аджайлата, расположенного примерно в 1200 км на западе Ливии.

«Люди объединяются, чтобы помочь пострадавшим», – сказал он.