Кубик Рубика на борту погибшего «Титана»: мать Сулемана Дауда рассказала о погибших сыне и муже

Подпись к фото, Шахзада и Сулеман Дауд несколько лет ждали погружения к обломкам "Титаника"

час назад

Погибший в катастрофе батискафа «Титан» 19-летний Сулеман Дауд взял с собой кубик Рубика, чтобы быть первым человеком, собравшим его на глубине более трех тысяч метров, рассказала его мать.

Мать и жена погибших Сулемана и Шахзады Даудов, Кристин, рассказала Би-би-си о том, как и отец, и сын, мечтали спуститься к затонувшему «Титанику»

К месте погружения отправилась вся семья, но Кристин с дочерью остались на борту «Полярного принца»: погружаться собирались только Сулеман и Шахзада. И отец, и сын были в полном восторге от предстоящего приключения.

Первый раз погружение планировалось еще до пандемии, но тогда Сулемана на борт батискафа не взяли, поскольку существовал запрет на участие в экспедиции детей младше 18 лет. Компанию Шахзаду должна была составить сама Кристин.

Однако Covid-19 нарушил эти планы и отложил погружение на несколько лет, за которые Сулеман достиг разрешенного возраста, и его мать с готовностью уступила ему свое место.

Кристин обняла мужа и сына и стала вместе с дочерью Алиной ждать их возвращения.

«Я была очень рада за них, потому что они оба действительно ждали этого погружения на протяжении довольно долгого времени», — сказала она.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Причины катастрофы подводного аппарата выясняются. Кристин отказалась обсуждать ход расследования

Поначалу, когда им сказали, что связь с батискафом пропала, они и не думали, что произошла катастрофа. Тем более, что команда «Полярного принца» уверила их, что в этом нет ничего страшного, что такие неполадки случаются, и что есть масса способов, которыми подводный аппарат можно поднять на поверхность, даже если какое-то оборудование отказало.

Какое-то время Кристин ждала, что «Титан» вот-вот появится на поверхности, цепляясь за малейшую надежду. Она знала, что запасов кислорода в подводном аппарате хватит на четверо суток, но время шло, и надежда таяла. «Думаю, что окончательно потеряла надежду, когда истекли эти 96 часов, — сказала она. — Тогда я и написала семье, что готовлюсь к худшему».

Алина продержалась немного дольше: «Она не теряла надежды до звонка береговой охраной. Когда они сообщили нам, что действительно нашли обломки».

Кристин рассказала Би-би-си о том, какими были ее муж и сын. Сулеман, например, был буквально одержим кубиком Рубика. Он тщательно изучал видео в YouTube, и в конце концов научился собирать знаменитую головоломку в рекордно короткие сроки. Его личный рекорд составил всего 12 секунд.

Ему нравилось удивлять окружающих, которые иногда выражали сомнения в его способностях. Один раз он демонстративно собрал кубик Рубика на глазах у изумленного охранника, и на прощание отдал ему свою любимую игрушку, сказав, что, мол, теперь, учись ты.

Подпись к фото, Сулеман в карнавальном наряде. В память о нем мать и сестра обязались научиться собирать кубик Рубика

Сулеман отправил заявку в Книгу рекордов Гиннеса, сказав, что намеревается осуществить самую глубоководную сборку. К сожалению, ему отказали во внесении в список такого рекорда, но он все равно взял кубик с собой, а его отец прихватил камеру, чтобы запечатлеть процесс на глубине 3700 метров.

Сулеман был студентом Стратклайдского университета в Глазго.

Кристин сказала, что ее муж был невероятно любопытным человеком. «Он никогда не смотрел художественные фильмы, а исключительно документальные. Иногда вечером, хочется расслабиться и посмотреть какую-нибудь мыльную оперу, но нет, он собирал всю семью и мы смотрели то, что хотел он». Вспоминая, как Шахзада настаивал на этом познавательном развлечении даже после ужина, она улыбнулась.

"У него была удивительная способность по-детски воспринимать происходящее", —вспомнила она.

В минувшее воскресенье состоялась поминальная служба. Кристин Дауд сказала, что была тронута тем, что имам помолился за всех пятерых погибших мужчин. «Я думаю, что разная вера в данном случае значения не имеет», —сказала она.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Полярный принц", на котором Кристин и Алина провели четверо суток, ожидая новостей о спасательной операции

Кристин с дочерью решили в честь Сулемана научиться собирать кубик Рубика и посмотреть все фильмы, которые ему нравились. Они также намерены продолжить все проекты, в которых участвовал ее муж. «Он занимался многими вещами, — отметила она. — Он очень многим помог и я хочу продолжить его наследие. Для нас с Алиной —это очень важно».

В завершении разговора с Би-би-си Кристин отказалась обсуждать причины катастрофы. На вопрос, сумеют ли они с дочерью найти выход из этих трагических обстоятельств, она сказала, что не знает, возможен ли в такой ситуации выход вообще. «Я скучаю по ним, — сказала она с тяжелым вздохом. — Я действительно очень сильно скучаю по ним».