«Гопники не могут войти в историю». Краткая история взаимоотношений Евгения Пригожина и Сергея Суровикина

Автор фото, Reuters/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Автор, Илья Барабанов

Должность, Русская служба Би-би-си

12 минут назад

Всю неделю после военного мятежа Евгения Пригожина журналисты и эксперты задаются вопросом: «Где генерал Суровикин?» Заместитель командующего российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин, который на прошлых выходных обращался к Пригожину и его наемникам с призывами не бунтовать, полностью пропал из публичного пространства. Financial Times сообщала о якобы задержании Суровикина, агентство Bloomberg — о том, что его несколько дней допрашивали о связях с Евгением Пригожиным, а дочь генерала утверждает, что он находится на работе и все у него хорошо. Русская служба Би-би-си рассказывает историю совместной работы ныне опального основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина и главкома ВКС генерала Суровикина.

Весной 2016 года луганчанин Андрей (имя изменено по соображениям безопасности — Би-би-си), воевавший до этого два года на стороне самопровозглашенной ЛНР, вместе с несколькими сослуживцами решил отправиться в командировку в Сирию в составе ЧВК «Вагнер». Боевые действия на востоке Украины к тому времени почти год как были относительно заморожены после заключения вторых Минских соглашений, и многие бывшие ополченцы искали, как найти себя в новой реальности. На фронте они уже не особо требовались, а возвращаться к мирной жизни были не готовы.

Президент Сирии Башар Асад к тому моменту уже пять лет воевал с вооруженной оппозицией, потеряв контроль над большой частью территории страны. Россия пришла к нему на помощь в сентябре 2015 года, уже столкнувшись с санкциями и международной изоляцией из-за украинского конфликта. Владимир Путин увидел тогда в сирийском конфликте возможность вернуть Россию за стол переговоров в международном формате. Российские власти обещали, что военные задачи в этой стране будут решать «силами авиации», а военнослужащие на земле погибать не будут. Так в Сирии появились наемники нелегальных в России ЧВК.

Командировка Андрея в Сирию продлилась в итоге всего три недели. На 21-й день нахождения в стране возвращавшийся с задания самолет сбросил на их позицию ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой — Би-би-си). Как полагает Андрей, самолет принадлежал ВКС РФ. Шесть его сослуживцев, по его словам, погибли. Андрей говорит, что выжил, потому что «вовремя отошел в сторону по нужде».

Судя по всему, такой инцидент для Сирии того времени был довольно привычным делом — сторонники Евгения Пригожина теперь аккуратно напоминают о подобных случаях в своих телеграм-каналах, когда их обвиняют в гибели российских летчиков во время похода вагнеровцев на Москву.

Андрей после той истории вернулся в Луганск и принял для себя решение никогда больше не связываться ни с ЧВК «Вагнер», ни с российской армией. И придерживался этой стратегии вплоть до начала российского вторжения в Украину, когда на территории самопровозглашенной ЛНР объявили мобилизацию и он вновь оказался в рядах теперь уже вооруженных сил «республики».

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS Подпись к фото, Владимир Путин и Сергей Суровикин на базе Хмеймим в Сирии

«Излишне возбужденное состояние»

Командующим российской группировкой в Сирии, когда позицию наемников разбомбили летчики, был генерал-полковник Александр Дворников. За время его командования военные вместе с наемниками ЧВК при поддержке авиации впервые освободили древний город Пальмира от боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Сменил Дворникова на этом посту генерал-лейтенант Александр Журавлев, при котором наемники вместе с российскими войсками принялись штурмовать Алеппо — самый крупный сирийский город. А боевики ИГИЛ, воспользовавшись моментом, в декабре 2016 года вернули Пальмиру под свой контроль.

Журавлева во главе группировки сменил генерал-полковник Андрей Картаполов. При нем Пальмиру начали освобождать повторно. В 2023 году Картаполов, уже депутат Госдумы, один из главных военных спикеров и автор законодательной инициативы о поднятии призывного возраста до 30 лет, активно высказывается про наемников. Демарш прекрасно ему знакомого Евгения Пригожина он объясняет жадностью: «Для господина Пригожина деньги — это фактор немаловажный, может, и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье», - заявил Картаполов 29 июня.

Работавший долгое время на медиахолдинг Пригожина корреспондент агентства РИА ФАН Кирилл Романовский, скончавшийся от онкологического заболевания в начале января 2023 года, оставил воспоминания о втором штурме Пальмиры. Их опубликовали уже после смерти Романовского, в разгар конфликта Пригожина и Минобороны.

«Когда мы приехали под Пальмиру вместе с Седым (один из командиров ЧВК „Вагнер“ — Би-би-си), из всех российских войск на позициях был только генерал Александр Дворников с многочисленной свитой и охраной. Он сидел на командном пункте на крыше бетонного трехэтажного здания. Что характерно — российский генерал был сильно пьяный», — вспоминал Романовский.

По его словам, уже тогда, весной 2016 года, Евгений Пригожин конфликтовал с российскими генералами. Семь лет назад причины были те же, что и в 2023-м: для штурма позиций боевиков основатель ЧВК требовал у генерала Дворникова два вертолета, которые бы прикрывали его штурмовиков и сотню снарядов для гаубицы.

Тогда снаряды ему, кстати, предоставили.

Когда военными и наемниками Пальмиру, наконец, взяли второй раз, министр обороны Сергей Шойгу отказался, утверждал Романовский, награждать командиров ЧВК: «Шойгу раскричался, и возмущенно сказал, что какие-то гопники не могут войти в историю, как те, кто взял Пальмиру. А если им дать не то, что Героев, а просто любые государственные ордена — то это будет позор для страны».

Звезды Героев России за взятие города в итоге получили глава Генштаба Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и все тот же Дворников. Зимой 2023 года Герасимов стал одной из главных мишеней пригожинских атак, Булгаков, отвечавший за тыловое обеспечение армии, был отправлен в отставку в сентябре 2022 года, а Дворникова отстранили от командования спецоперацией в Украине в конце весны 2022 года.

Наиболее эффективно действия военных и вагнеровцев координировались, когда командующим сирийской группировкой стал Сергей Суровикин, рассказывали Би-би–си несколько бывших наемников, побывавших в командировках в Сирии. Российскими войсками в этой стране Суровикин руководил с марта по декабрь 2017 года, а затем в январе-апреле 2019-го. Как утверждал Центр «Досье», в том же 2017 году Суровикин стал почетным членом ЧВК «Вагнер», получив личный номер М-3744.

Автор фото, Zuma/TASS Подпись к фото, Евгений Пригожин в захваченном его наемниками Ростове-на-Дону

«Отработанный союз»

На конец лета 2017 года, когда Суровикин первый раз возглавлял российскую группировку в Сирии, пришлись бои за город Эс-Сухне в провинции Хомс в августе. Именно в этой провинции в августе-октябре 2017-го российские наемники начали нести первые заметные потери, о которых начала рассказывать в том числе и Русская служба Би-би-си.

Когда Суровикина сменили, с новым командующим группировкой таких же доверительных отношений у Евгения Пригожина не сложилось. В декабре 2017 года на пост командующего вернулся Александр Журавлев, повышенный к тому моменту до звания генерал-полковника, и вскоре в истории ЧВК «Вагнера» произошла одна из главных «черных страниц», как называют ее каналы, близкие к Пригожину.

В начале февраля 2018 года наемники поехали захватывать нефтеперерабатывающий завод в районе города Хашам в провинции Дейр-эз-Зор (помимо военных, Евгений Пригожин решал в Сирии и свои сугубо личные бизнес-вопросы — Би-би-си), когда по ним был нанесен удар американской авиацией. При этом американцы сначала запросили российское командование, не их ли это люди наступают туда, куда наступать не следует, и нанесли удар лишь после того, как получили от российской стороны отрицательный ответ.

Хотя в целом 2017 год для российской армии и наемников можно было считать успешным, количество потерь контингента в этой стране резко возросло. Хотя Министерство обороны признало гибель лишь десяти военнослужащих, журналисты уже к августу 2017 года насчитали с начала года как минимум сорок погибших в этой стране россиян.

За сирийскую кампанию 2017 года генерала Суровикина в том же году наградили звездой Героя России. Орден «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике» генералу в Кремле вручал президент Владимир Путин.

«Всеми победами российской армии в Сирии в 2017 году Суровикин был обязан Пригожину, — считает бывший наемник ЧВК „Вагнер“ Марат Габидуллин, который как раз в 2017–2018 годах воевал на территории Сирии, а в данный момент проживает во Франции. — Тогда этот союз и был отработан, была постоянная контактная рабочая группа».

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Генерал Суровикин на встрече с Владимиром Путиным в 2019 году

«Генерал Армагеддон»

За полгода до начала российского вторжения в Украину, в августе 2021 года, Сергею Суровикину было присвоено воинское звание генерал армии. О его роли и участии в первые месяцы вторжения ничего не сообщалось, но 24 июня 2022 года в ходе своего очередного брифинга Министерство обороны впервые раскрыло имена командующих разными российскими группировками. Тогда стало известно, что группировкой «Центр» командует генерал-полковник Александр Лапин, уже ставший к тому моменту героем расследования Русской службы Би-би-си, а группировкой «Юг» - Суровикин.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле», утверждалось в вечерней сводке оборонного ведомства.

8 октября 2022 года Суровикина назначили командующим всеми российскими войсками, принимающими участие во вторжении, после чего российская армия начала в преддверии зимы наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Российское командование, видимо, полагало, что это подтолкнет Киев к каким-то уступкам в переговорах, но ни к какому успеху эта новая тактика не привела и заморозить Украину зимой России так и не удалось.

Лояльная Кремлю газета «Комсомольская правда» тогда писала: «Со времён Сирии коллеги называют его "генерал Армагеддон". Такое неофициальное прозвище среди сослуживцев он получил за умение действовать нестандартно и жёстко».

Первый месяц после назначения провластные блогеры хором восторгались «генералом Армагеддоном», но, кроме ракетных ударов по украинским ТЭЦ, он в итоге запомнился только как автор «непростого решения», после которого российская армия оставила Херсон и все правобережье Днепра.

Наемники «Вагнера» к моменту назначения Суровикина уже перестали быть какой-то тайной российской армии, а Евгений Пригожин признал себя в качестве руководителя этого соединения. Когда российское вторжение только начиналось, его ЧВК не была задействована в конфликте, но уже в марте 2022 года на полигоне Молькино развернулась широкая вербовка добровольцев. В мае и июне соединения Пригожина проводили относительно успешные штурмовые операции в Луганской области, поучаствовали в штурмах Попасной, Северодонецка и Лисичанска, но уже в августе увязли в затянувшемся в итоге на девять месяцев штурме Бахмута.

В свой последний конфликт с Минобороны, который завершился попыткой мятежа 24 июня, Евгений Пригожин вступил в конце декабря, когда командующим российской группировкой в Украине еще был Сергей Суровикин. Причины были те же, что и в Сирии в 2016 году: Пригожин обвинил министерство в снарядном голоде, по причине которого его наемники якобы и не могут никак взять Бахмут. Однако довольно быстро стало ясно, что президент Владимир Путин в спорах такого рода занимает сторону привычной ему бюрократии. Уже в первых числах января он провел перестановки, сделав командующим «спецоперации» главу Генштаба Герасимова, а Суровикина понизив до уровня его заместителя.

В начале мая Евгений Пригожин заявил, что необходимые ему снаряды он все же получит, а Суровикин будет отвечать именно за взаимодействие Министерства обороны с ЧВК «Вагнер».

В день мятежа Суровикин, который остается главой воздушно-космических сил (то есть именно его подчиненных бойцы ЧВК сбивали в небе по пути своего продвижения к Москве), первым обратился к наемникам Пригожина с призывом «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации» и «решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего». Этот ролик с участием Суровикина записали в каком-то штабном помещении, генерал сидел за деревянным столом, держа в руках пистолет-пулемет ПП-2000.

Это было последнее появление Суровикина в публичном пространстве: «Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента», — заявил тогда отвечающий за связи Минобороны с мятежным ЧВК генерал, о судьбе которого теперь гадают все мировые издания.