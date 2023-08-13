Девочка трех недель от роду и ее семья в числе убитых при российском обстреле Херсона. В области объявлен траур

Автор фото, UKRAINE GOVERNMENT Подпись к фото, Результаты российского обстрела жилого сектора в Херсоне

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час назад

Утром в воскресенье 13 августа российские войска совершили очередной массированный обстрел Херсонской области. В результате была убита вся семья, включая новорожденного младенца и 12-летнего мальчика.

В официальном телеграм-канале министра внутренних дел Украины Игоря Клименко говорится следующее: «В Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое».

Позднее пришло сообщение, что мальчик умер в больнице от полученных ранений.

Всего, по словам Клименко, за воскресенье в Херсонской области семь человек были убиты, и 13 получили ранения.

По предварительным данным украинской генпрокуратуры, жертвами развязанной Россией войны против Украины стали уже по меньшей мере 500 детей - это лишь те, чьи имена установлены к настоящему моменту.

Что известно о погибших

Автор фото, ІГОР КЛИМЕНКО/TELEGRAM

«По состоянию на 17:00 в результате военной агрессии России в Херсонской области сегодня пострадали 20 человек: из них семеро погибших (пять - в Широкой Балке, двое - в Станиславе), 13 раненых (по три - в Херсоне и Бериславе, по два - в Станиславе и Комышанах, по одному - в Гигантском, Золотой Балке и Новокаирах)", - написал он.

В Бериславе взрывное устройство с дрона было сброшено на городскую больницу.

«Террористы никогда добровольно не перестанут убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Иного они не понимают», - заявил глава МВД Украины.

Клименко также сообщил, что после обстрела возникли пожары, но спасатели «ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов».

Автор фото, ІГОР КЛИМЕНКО/TELEGRAM

«Софийке было всего 23 дня от рождения, ее братику Артему - 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия», - рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Также в Широкой Балке, по его словам, был убит 67-летний местный житель, а в Станиславе - священник и еще один местный житель.

«Из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Верующие вспоминают о нем, как о добром и светлом человеке», - рассказал Прокудин о жертвах российского обстрела 13 августа.

Автор фото, Александр Прокудин / Telegram Подпись к фото, Телеграм-канал Александра Прокудина

Понедельник 14 августа объявлен в Херсонской области днем траура по жертвам российского обстрела.

«Завтра на Херсонщине - День траура по убитым россиянами, - написал Прокудин в своем телеграм-канале. - Сегодня Херсонщина содрогнулась от страшных известий. Херсон, Велетенское, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка... Мои искренние соболезнования родным, вечная память невинно убитым».

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Ответный удар?

Автор фото, ОФІС ГЕНПРОКУРОРА/TELEGRAM Подпись к фото, Россия утверждает, что обстреливает только военные цели

Херсонская область была одной из четырех областей Украины, которые Россия незаконно присоединила к своей территории после проведения постановочных референдумов на оккупированных ею землях Украины.

Ни одну из этих областей российская армия не контролирует полностью.

В ноябре прошлого года украинские военные вернули западную часть Херсонской области, но российские войска продолжают обстреливать этот район с левого берега Днепра.

Обстрел 13 августа произошел на следующий день после того, как Россия обвинила Украину в «терроризме» за попытку ракетного удара по Керченскому мосту, соединяющему материковую часть России с аннексированным с 2014 года Крымским полуостровом.

Украина не подтвердила нападение, хотя президент Владимир Зеленский заявил, что мост используется для снабжения российской армии и, следовательно, является законной военной целью.

Убитые дети

Автор фото, REUTERS/Alexander Ermochenko Подпись к фото, Тела убитой матери и ребенка в Донецкой области, 7 августа 2023

В воскресенье офис генерального прокурора Украины обнародовал новую статистику о детях, убитых в результате развязанной Россией войны.

По состоянию на утро 13 августа в Украине погибли 500 детей, более 1000 детей получили ранения, говорится в сообщении.

Эти данные не окончательны, подчеркивают в ведомстве: «Продолжается работа по установлению всех погибших детей в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».