Переворот в Нигере: ЧВК «Вагнер» и запрет на экспорт урана. Четыре фейка о событиях в стране

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поддержавшие военный переворот демонстранты требуют ухода Франции из Нигера

Автор, Питер Мваи

Должность, Би-би-си, Найроби

45 минут назад

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После переворота в Нигере в интернете начали массово распространяться ложные утверждения и дезинформация о событиях в стране.

Мы рассказываем о четырех примерах подобных утверждений и объясняем, почему они не соответствуют действительности.

Старые и обработанные фотографии, показывающие прибытие «войск Вагнера»

Во вторник США заявили, что российская ЧВК «Вагнер» «пытается воспользоваться» нестабильностью в Нигере, но пока нет никаких свидетельств того, что ее наемники уже там находятся.

Силы ЧВК «Вагнер» действовали в других африканских странах, таких как соседние с Нигером Мали и ЦАР.

Но по сети разошлось видео с якобы приземляющимся в столице Нигера Ниамее российским военным самолетом. Оно сопровождалось слухами о том, что «силы ЧВК „Вагнер“ уже начали входить в город».

Самолет на видео действительно совпадает с описаниями российского военного самолета Ил-76, но эти кадры — старые.

Наш отдел BBC Verify, который занимается проверкой информации, нашел это видео, которое было размещено на YouTube в 2006 году. На нем снято приземление самолета в столице Судана Хартуме.

Подпись к фото, Подпись под видео в соцсетях гласила: «На видео показано, как российский транспортный самолет садится в столице Нигера Ниамее. Говорят, что силы Вагнера уже начали входить в город».

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Здания, показанные на видео, соответствуют постройкам, которые окружают международный аэропорт Хартума.

Другое видео, у которого более 500 тыс. просмотров на TikTok, ошибочно представляет старые кадры c боевиками ЧВК «Вагнер» в Африке как первое визуальное подтверждение их нынешнего присутствия в Нигере.

Оно было взято из репортажа, показанного французским новостным каналом France 24 в январе прошлого года. В нем рассказывается о присутствии наемников ЧВК «Вагнер» в Мали, а не в Нигере.

Видео, циркулирующее на TikTok, по-видимому, было отредактировано, чтобы убрать субтитры, которые относятся к Мали, а также избавиться от упоминания названия этой страны в самом начале репортажа.

В другом месте была опубликована старая фотография бойцов ЧВК в Украине вместе с заявлениями о том, что группировка планировала отправить своих бойцов в Нигер.

Однако до сих пор никаких подобных заявлений в телеграм-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», не появлялось.

Запрета на экспорт урана не было

Еще одно ложное утверждение, которое начало распространяться в интернете после переворота, касается заявлений, что новые власти Нигера якобы «немедленно запретили экспорт урана во Францию».

Нигер — бывшая французская колония и Франция до сих пор имеет немалое влияние в этой стране.

Подпись к фото, Подпись: «Военный режим Нигера немедленно прекратил экспорт урана во Францию. Около 50% всей урановой руды, добываемой в Нигере, поставляется в качестве топлива для французских атомных электростанций. 24% импортируемого в ЕС урана добывается в Нигере».

Некоторые сообщения, такие как приведенное выше, содержат в основном подлинные данные об экспорте урана во Францию и Европейский Союз.

Однако нет никаких доказательств того, что хунта действительно наложила запрет на экспорт урана во Францию после захвата власти.

Французская компания Orano Group, занимающаяся добычей урана в Нигере, заявила, что после переворота продолжает работать на месторождениях в городах Арлит и Акокан, также как и в своей штаб-квартире в Ниамее.

Военные Нигера не задерживают иностранцев

После того, как некоторые европейские страны решили эвакуировать своих граждан из Нигера, в интернете появились слухи, что захватившая власть хунта приказала армии задерживать европейцев.

Это было сделано, якобы, для того, чтобы заставить западные страны вывести свои войска из Нигера.

Видимо, эти слухи появились после того, как движение М62, поддерживающее военные власти и выступающее против Франции, призвало взять граждан европейских стран в заложники и не выпускать их до тех пор, пока иностранные войска не покинут страну.

Однако эта группа, хотя и поддерживает хунту, ее не представляет.

Подпись к фото, Подпись: «Новое правительство Нигера приказало вооруженным силам арестовывать всех иностранных граждан, до сих пор находящихся в стране, до тех пор, пока Франция и другие западные силы полностью не выведут свои войска».

Стоящий во главе переворота генерал Абдурахман Тчиани на прошлой неделе заявил, что находящимся в Нигере французским гражданам бояться нечего и что им «никогда ничего не угрожало даже в малейшей степени».

В настоящее время в Нигере по-прежнему размещены отряды как французских, так и американских военных.

Алжир не заявлял, что поддержит хунту

По сети также распространились заявления, что власти Алжира якобы пообещали поддержать новое военное правительство Нигера в случае любого иностранного вмешательства.

«Алжир не будет сидеть сложа руки, пока происходит вторжение в соседнюю страну», — говорится в одном сообщении в твиттере, которое приписывается «алжирским новостным агентствам».

Западноафриканский региональный блок ECOWAS действительно пригрозил вмешаться в ситуацию в Нигере (в том числе, возможно, и военным путем), если свергнутый президент не вернется к власти.

Мали и Буркина-Фасо, тоже члены ECOWAS (хотя их членство после переворотов в их странах было приостановлено), заявили, что встанут на сторону хунты в случае любого вмешательства извне.

Алжир при этом отметил, что выступает против военного вмешательства, но, что важно, ничего не говорил о поддержке лидеров переворота в Нигере в случае военного вторжения извне.

Подпись к фото, Подпись: «Алжирские новостные агентства написали сегодня, что «Алжир не будет сидеть, сложа руки, если произойдет вторжение в соседнюю страну». Это может открыть России и Ирану возможности по поставке оружия военной хунте в Нигере через Алжир».

В некоторых сообщениях о том, что Алжир якобы поможет Нигеру противостоять иностранному вмешательству, в качестве источника информации упоминалась учетная запись под именем Intel Kirby.

Мы проверили этот аккаунт в твиттере. 30 июля в нем было опубликовано сообщение, что «Алжир не будет сидеть сложа руки, пока соседняя страна подвергается вторжению».