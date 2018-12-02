Уходящий президент Грузии о России: "не реагируя на агрессию, ты ее порождаешь".
По результатам второго тура на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".
Ее оппонент Григол Вашадзе, представляющий объединенную оппозицию, проиграл ей с отрывом почти в 20% голосов. Прошедшие выборы он назвал криминальным фарсом и заявил, что намерен требовать проведения досрочных парламентских выборов.
Уходящий президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си Ольге Ившиной, как он оценивает выборы, как Грузия решает свои дипломатические проблемы и возможно ли выстроить дружественные отношения с Москвой.
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2 декабря 2018
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