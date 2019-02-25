Буддийский монастырь на Урале: кто его построил и почему власти хотят его снести

Молдова перед выборами: Плахотнюк, кот-кандидат и другие интриги

В это воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы. Сейчас страна на распутье - между Россией и Западом, и по сути, через два дня народ должен решить, в какую сторону он хочет двигаться. Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов рассказал из Кишинева об основных силах, в чем интрига этих выборов и есть ли она вообще.