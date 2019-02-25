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Буддийский монастырь на Урале: кто его построил и почему власти хотят его снести
На горе Качканар, за тысячи километров от традиционных мест изучения буддизма, больше 20 лет строят буддийский монастырь. Четыре года назад суд потребовал снести постройку, так как "Евраз" вскоре начнет там разработку нового месторождения руды.
Кто и зачем едет изучать буддизм на Урал, как живет монастырь без монахов и что будет с этим местом после решения суда, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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25 февраля 2019
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