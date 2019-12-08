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"Нет интеграции с Россией!" Протесты оппозиции в Минске
Два дня в Минске примерно тысяча манифестантов протестует против интеграции с Россией и требуют сохранения суверенитета Беларуси, скандируя: "Углублению интеграции НЕТ!"
На центральной площади Минска демонстранты приняли резолюцию, которую передали в российское посольство.
В резолюции говорится, что протестующие не хотят признавать документы по интеграции России и Беларуси, если лидеры стран их подпишут.
Белорусские правоохранительные органы не применяли силу, хотя ранее оппозиционные уличные акции пресекались задержаниями.
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8 декабря 2019
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