Вторая жизнь ИЛ-2: на МАКС показали отреставрированый штурмовик
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Вторая жизнь Ил-2: на МАКС показали отреставрированый штурмовик

В 1943 году этот Ил-2 совершил аварийную посадку на замерзшее озеро. Оба члена экипажа спаслись, а самолет провалился под лед и затонул.

  • 19 июля 2017
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