Вторая жизнь Ил-2: на МАКС показали отреставрированый штурмовик

Этот самолет был подбит в 1943 году и почти 70 лет пролежал на дне озера. В 2011 году его подняли и отреставрировали - сейчас это второй в мире ИЛ-2 в летном состоянии.