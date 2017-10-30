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Как прошла акция "Возвращение имен" в Москве
Памятная акция "Возвращение имен" проходит уже десять лет.
В течение 12 часов пришедшие на нее люди зачитывают имена родственников, расстрелянных в ходе сталинских репрессий во время Большого террора.
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30 октября 2017
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