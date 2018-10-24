Трейлер к фильму "Свидетели Путина"
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Трейлер к фильму "Свидетели Путина"

Документальный фильм Виталия Манского "Свидетели Путина" был показан в программе Лондонского кинофестиваля.

  • 24 октября 2018
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