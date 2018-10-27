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Видео
О Путине в трех словах: от модного пиджака до войны и цензуры
В Риге показали документальный фильм Виталия Манского “Свидетели Путина”. В России широкого проката у ленты, вероятно, не будет.
Фильм основан на видеоматериалах, снятых, когда Владимир Путин баллотировался на пост и стал президентом впервые.
Русская служба Би-би-си попросила зрителей премьеры описать в трех словах, каким они видели Путина в 1999 году и каким - сегодня.
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27 октября 2018
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