"Подмена, цензура, война" - в трех словах о Путине.
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О Путине в трех словах: от модного пиджака до войны и цензуры

В Риге показали документальный фильм Виталия Манского “Свидетели Путина”. В России широкого проката у ленты, вероятно, не будет.

Фильм основан на видеоматериалах, снятых, когда Владимир Путин баллотировался на пост и стал президентом впервые.

Русская служба Би-би-си попросила зрителей премьеры описать в трех словах, каким они видели Путина в 1999 году и каким - сегодня.

  • 27 октября 2018
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