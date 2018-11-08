Семья Васильченко находит могилу Карпа
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Семья спустя век находит могилу предка, погибшего во Франции.

Новый 1918 год три брата семьи Васильченко — Яков, Карп и Филипп — встретили на фронтах Первой мировой войны. Никто из них не мог представить, что последующие бурные исторические события разлучат их большую и дружную семью.

Спустя почти век семья Васильченкоедет во Францию, чтобы найти и увидеть могилу своего предка - Карпа Васильченко, погибшего во Франции во время службы в Русском легионе чести.

  • 8 ноября 2018
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