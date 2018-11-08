Сохранившийся дневник Анны Васильченко
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Сохранившийся дневник свидетельницы Первой мировой войны

Новый 1918 год три брата семьи Васильченко — Яков, Карп и Филипп — встретили на фронтах Первой мировой войны. Никто из них не мог представить, что последующие бурные исторические события разлучат их большую и дружную семью.

Жена одного из братьев - Анна Васильченко - вела дневник. В нем она описывала, как переживала революцию 1917 года и п Первую мировую войну.

Семье чудом удалось сохранить реликвию.

  • 8 ноября 2018
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