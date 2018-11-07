"Какая между ними разница?". Американцы о Путине, Трампе и вмешательстве в выборы
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"Какая между ними разница?" Американцы о Путине, Трампе и вмешательстве в выборы

В США прошли промежуточные выборы в конгресс. Еще до их начала прозвучал ряд заявлений американской стороны о возможности новой попытки России вмешаться в выборы. Чувствуют ли это на себе избиратели?

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко побывал на нескольких участках для голосования и поговорил с пришедшими голосовать американцами о Путине, Трампе и предполагаемом вмешательстве в выборы.

В результате промежуточных выборов демократы впервые с 2010 года получили большинство в палате представителей конгресса. Республиканцы же укрепили контроль над сенатом.

  • 7 ноября 2018
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