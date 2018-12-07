Модный Узбекистан: как развивается индустрия после Гульнары
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Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары

Яркие цвета, навыки вышивания и ткани ручной работы - у Узбекистана уже есть многие из элементов для развития индустрии моды.

Но после долгих лет монополии Гульнурой Каримовой, дочери бывшего президента Ислама Каримова, сможет ли Узбекистан полноценно развить эту отрасль?

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер поговорил с двумя динайзерами - Саидой Амир в Ташкенте и Еленой Ладик в Самарканде.

Посмотреть полный репортаж Бена из Узбекистана можно здесь.

  • 7 декабря 2018
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