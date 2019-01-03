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Видео
Кубинский цирк в Ватикане: папа покрутил мяч на пальце
Папа римский Франциск показал публике в Ватикане, что умеет обращаться с мячом.
Это произошло во время аудиенции кубинского цирка с понтификом.
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3 января 2019
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