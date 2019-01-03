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Китайский луноход сделал первую фотографию обратной стороны Луны: что на снимке?
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны и сделал снимок ее поверхности.
На Луну зонд доставил семена растений и личинки шелкопряда. "Чанъэ-4" поможет ученым провести ряд экспериментов и исследований и узнать, может ли в таких условиях существовать биосистема.
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Китай уже готовит пилотируемую экспедицию на Луну, а к 2022 году планирует построить собственную космическую станцию.
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3 января 2019
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