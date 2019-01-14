Взрыв в многоэтажном доме в Шахтах. Видео
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Взрыв в многоэтажном доме в Шахтах. Видео

В городе Шахты в Ростовской области из-за взрыва частично обрушился подъезд жилого дома. По меньшей мере один человек погиб, судьба еще четверых пока неизвестна.

После обрушения эвакуировали 140 жителей дома. Основная версия случившегося - взрыв бытового газа.

  • 14 января 2019
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