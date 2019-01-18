В Ингушетии требуют отставки Евкурова
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В Ингушетии требуют отставки Евкурова

Жители Ингушетии передали петицию с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова в администрацию Владимира Путина.

В общей сложности они собрали 50 тысяч подписей.

Поводом для недовольства стало подписание в октябре прошлого года Евкуровым и Кадыровым договора о новой границе между регионами.

По этому договору части ингушских земель отошла Чечне.

Это вызвало волну протестов в Ингушетии.

В них приняли участие тысячи людей. Они настаивали на том, что соглашение было незаконным. Но конституционный суд России подтвердил законность соглашения.

О новой фазе конфликта рассказывает главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов.

  • 18 января 2019
Go to next video: Можно ли считать законным решение КС России о новой границе между Чечней и Ингушетией?