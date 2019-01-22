Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Тимошенко в президенты: третья попытка
Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко в третий раз примет участие в президентских выборах.
Об этом было объявлено сегодня на съезде ее партии "Батькивщина".
Тимошенко на выборах 2010 года уступила Виктору Янковичу, а в 2014 году проиграла нынешнему президенту Петру Порошенко.
Сегодня она вместе с действующим президентом Петром Порошенко и украинским актером и шоуменом Владимиром Зеленским входит в тройку лидеров рейтинга кандидатов.
Каковы же ее реальные шансы?
Ответ на этот вопрос ищет наш киевский корреспондент Святослав Хоменко.
-
22 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне