Тимошенко в президенты: третья попытка
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Тимошенко в президенты: третья попытка

Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко в третий раз примет участие в президентских выборах.

Об этом было объявлено сегодня на съезде ее партии "Батькивщина".

Тимошенко на выборах 2010 года уступила Виктору Янковичу, а в 2014 году проиграла нынешнему президенту Петру Порошенко.

Сегодня она вместе с действующим президентом Петром Порошенко и украинским актером и шоуменом Владимиром Зеленским входит в тройку лидеров рейтинга кандидатов.

Каковы же ее реальные шансы?

Ответ на этот вопрос ищет наш киевский корреспондент Святослав Хоменко.

  • 22 января 2019
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