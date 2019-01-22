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Рыбка и Лесли: мера пресечения пока самая мягкая
Суд в Москве не стал арестовывать секс-тренера Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, и его последовательницу Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка.
Оба они освобождены под обязательство о явке к следователю, сообщила Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина.
В России эту пару обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.
Что означает освобождение Лесли и Рыбки, сняты ли против них обвинения или речь идет только о мере пресечения?
На эти вопросы отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова, побывавшая сегодня в суде.
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22 января 2019
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