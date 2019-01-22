Рыбка и Лесли: мера пресечения пока самая мягкая
Media playback is unsupported on your device
Видео

Рыбка и Лесли: мера пресечения пока самая мягкая

Суд в Москве не стал арестовывать секс-тренера Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, и его последовательницу Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка.

Оба они освобождены под обязательство о явке к следователю, сообщила Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина.

В России эту пару обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.

Что означает освобождение Лесли и Рыбки, сняты ли против них обвинения или речь идет только о мере пресечения?

На эти вопросы отвечает корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова, побывавшая сегодня в суде.

  • 22 января 2019
Go to next video: Рыбка и Лесли сознались в оказании секс-услуг и получили условные сроки