Как друзья: Путин и Абэ все же обсудят Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин после встречи в Кремле заявили, что готовы обсуждать мирный договор между странами на основе декларации 1956 года.
Декларация, о которой говорят лидеры, предполагает, что Россия согласна рассмотреть передачу Японии двух из четырех спорных островов.
Вопрос принадлежности южных Курильских островов является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны.
Год назад Владимир Путин предложил подписать договор безо всяких условий.
"А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", - предложил Путин, но Синдзо Абэ отказался.
Сблизились ли как-то позиции сторон?
За очередной попыткой России и Японии договориться в Кремле следит наш политический обозреватель Петр Козлов.
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22 января 2019