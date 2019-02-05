Зачем в Москве встречаются запрещенные талибы?
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"Талибан" в Москве: о чем и с кем договариваться?

В Москву приехали представители исламистской группировки "Талибан", которая в России признана террористической и деятельность которой запрещена. Талибы проводят переговоры с видными политиками, бывшими чиновниками и представителями оппозиции Афганистана.

Встречу организовала афганская община России, при этом власти страны продолжают отрицать какие-либо контакты с талибами.

Цель встречи - попытка урегулировать конфликт в Афганистане и наладить диалог о будущем страны.

Хотя это уже не первая подобная конференция при участии России, очевидного результата такие переговоры до сих пор не принесли.

Смогут ли стороны договориться о мире в Афганистане на этот раз?

Своим мнением делится редактор Пуштунской службы Би-би-си Мина Бакташ.

  • 5 февраля 2019
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