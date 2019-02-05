"Талибан" в Москве: о чем и с кем договариваться?
В Москву приехали представители исламистской группировки "Талибан", которая в России признана террористической и деятельность которой запрещена. Талибы проводят переговоры с видными политиками, бывшими чиновниками и представителями оппозиции Афганистана.
Встречу организовала афганская община России, при этом власти страны продолжают отрицать какие-либо контакты с талибами.
Цель встречи - попытка урегулировать конфликт в Афганистане и наладить диалог о будущем страны.
Хотя это уже не первая подобная конференция при участии России, очевидного результата такие переговоры до сих пор не принесли.
Смогут ли стороны договориться о мире в Афганистане на этот раз?
Своим мнением делится редактор Пуштунской службы Би-би-си Мина Бакташ.
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5 февраля 2019
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