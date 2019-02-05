Россия бьет рекорды по блокировке интернета
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Тысяча сайтов в день: Россия бьет рекорды по блокировке интернета

Российские власти побили собственный рекорд по количеству заблокированных интернет-страниц.

Подведя итог за 2018 год, правозащитная организация "Агора" выяснила, что в России было заблокировано почти 650 тысяч сайтов - каждый день по тысяче с лишним.

Из доклада "Агоры" следует, что хуже всего со свободой интернета обстоят дела в Магаданской области, за ней идет Ненецкий автономный округ, потом Мордовия, Тюменская и Ульяновская области.

О том, что ждет Россию по части свободы в интернета в обозримом будущем, Русской службе Би-би-си рассказал аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

  • 5 февраля 2019
Go to next video: Зачем России интернет для внутреннего пользования?