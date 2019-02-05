Тысяча сайтов в день: Россия бьет рекорды по блокировке интернета
Российские власти побили собственный рекорд по количеству заблокированных интернет-страниц.
Подведя итог за 2018 год, правозащитная организация "Агора" выяснила, что в России было заблокировано почти 650 тысяч сайтов - каждый день по тысяче с лишним.
Из доклада "Агоры" следует, что хуже всего со свободой интернета обстоят дела в Магаданской области, за ней идет Ненецкий автономный округ, потом Мордовия, Тюменская и Ульяновская области.
О том, что ждет Россию по части свободы в интернета в обозримом будущем, Русской службе Би-би-си рассказал аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов.
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5 февраля 2019
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